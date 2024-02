L’atmosfera si fa bollente al Grande Fratello tra due concorrenti che si sono baciati sotto le coperte. Ecco chi sono i due gieffini tra cui è scattato il bacio.

Un’edizione del Grande Fratello che si rispetti deve vedere almeno una nuova love story all’interno della casa, ed è ciò che sta succedendo anche in questa edizione. Nelle ultime ore, infatti, si sta accendendo il rumors secondo cui sarebbe scattato un bacio sotto le coperte tra due concorrenti del reality.

Ma ecco svelati i nomi dei due concorrenti che si sarebbero scambiati effusioni di nascosto sotto le lenzuola.

Grande Fratello: Alessio Falsone e la donna misteriosa

Secondo le segnalazioni degli utenti delle ultime ore, nella casa del Grande Fratello ci sarebbe stato un bacio segreto tra due concorrenti. Uno dei due sarebbe Alessio Falsone, uno degli ultimi concorrenti ad essere entrato nella casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Il gieffino non è passato inosservato all’interno della casa ma, al contrario, ha attirato l’attenzione delle gieffine proprio per il suo aspetto piacente. In questi giorni ha approfondito la conoscenza con alcune di loro, e in particolar modo con Greta Rossetti, ex flirt di Mirko Brunetti, ora tornato insieme all’ex Perla Vatiero.

Grande Fratello: Alessio Falsone e Greta Rossetti si sono baciati?

La segnalazione è partita dal profilo Instagram di Deianira Marzano, che scrive: “Ragazzi, stanotte è scattato il bacio tra Alessio Falsone e… sotto le coperte. Non ti so dire se ne parleranno, per ora nessuno sa nulla. Acqua in bocca”.

I fan del programma si stanno già interrogando su chi potrebbe essere la misteriosa ragazza, e in molti puntano su Greta Rossetti. Tuttavia, c’è anche chi pensa che si tratti di Perla Vatiero. Tuttavia, quest’ultima e l’ex fidanzato Mirko si sono dichiarati di nuovo amore nell’ultima puntata, quindi, sembrerebbe essere l’alternativa meno probabile. Di certo nei prossimi giorni spunteranno nuovi indizi sull’identità misteriosa della ragazza che Alessio Falsone ha baciato sotto le coperte.