Durante un’intervista una giornalista ha fatto una strana domanda ad Annalisa, che rimane di stucco. La reazione della cantante è esilarante.

Annalisa sta vivendo il periodo di massimo successo anche senza la vittoria del Festival di Sanremo, e da due anni ormai è diventata una delle artiste più ascoltate d’Italia. Tra eventi, interviste e il Festival, sono stati tante le volte in cui ha vissuto dei momenti che hanno attirato l’attenzione dei fan, e la sua ultima intervista non fa eccezione.

Infatti, la domanda posta dalla giornalista lascia a bocca aperta la cantante. La reazione di Annalisa diventa virale.

Annalisa: “Qual è la tua posizione preferita?”. La risposta della cantante

A mettere in imbarazzo la cantante è stata una domanda posta dalla giornalista nel corso di un’intervista. Infatti, la giornalista le ha chiesto: “Qual è la tua posizione preferita?”. Consapevole del doppio senso della domanda, la cantante è rimasta a bocca aperta senza sapere bene come rispondere a una domanda tanto imbarazzante.

Annalisa

Tuttavia, prontamente la giornalista ha continuato: “Per dormire”. A questo punto, con un sorriso e un sospiro di sollievo, la cantante ha risposto: “Ah… a pancia in giù”. Ma l’imbarazzo per la cantante non è finito qui.

Annalisa reagisce alle domande sul matrimonio e sulla gravidanza

Almeno una volta al mese spuntano rumors sulla presunta gravidanza della cantante. L’ultima volta è successo durante il Festival di Sanremo dopo che la cantante ha rinunciato a scendere le vertiginose scale dell’Ariston, spiegando poi che non si trattava di una gravidanza ma di una paura che ha sviluppato dopo una brutta caduta dalle scale.

Durante l’ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore ha posto ad Annalisa le immancabili domande sul marito. La cantante ha raccontato un piccolo aneddoto sul Festival riguardo il neo-marito, Francesco Muglia. “Era a Sanremo, ma non ci siamo mai visti… avevamo delle cose da fare!” ha raccontato la cantante, chiudendo così la piccola parentesi sulla sua vita privata.