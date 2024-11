Al Grande Fratello le dinamiche non convincono Enzo Paolo Turchi che si scaglia contro le vecchie e nuove coppie.

Al Grande Fratello le nuove dinamiche hanno portato alla nascita di nuove coppie, ma anche al riavvicinamento di ex fidanzati. Ma non tutti apprezzano quello che sta succedendo all’interno della Casa. Tra questi c’è Enzo Paolo Turchi che non si risparmia sulle critiche ai coinquilini.

Le sue parole non sono passate inosservate al pubblico da casa, che sui social si è schierato. Scopriamo che cosa ha detto il coreografo.

Grande Fratello: le coppie all’interno della Casa

Il coreografo e concorrente del Grande Fratello Enzo Paolo Turchi ha espresso con forza il suo disappunto verso alcuni coinquilini della casa. La sua critica si è concentrata su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la coppia ribattezzata “Shailenzo“.

Ma il gieffino si è scagliato anche contro i nuovi arrivati Federica e Alfonso, una coppia proveniente da Temptation Island.

Enzo Paolo Turchi

Durante una chiacchierata notturna con Luca Calvani e Amanda Lecciso, Turchi ha manifestato la sua frustrazione nei confronti di Shaila. Il ballerino ha dichiarato di non apprezzare l’atteggiamento della ragazza, che a suo parere si atteggia a “esperta” di danza. “Ne deve mangiare di polvere prima di paragonarsi a me” ha sottolineato Turchi.

Enzo Paolo contro le coppie

Durante una chiacchierata notturna, Turchi si è lasciato andare ad uno sfogo: “Con queste coppie… E Shailenzo e poi Federica e Alfonso. Poi c’è Pamela, a lei piacciono questo genere di cose. Si mette lì e conduce, fa i confronti. Poi dicono sempre le stesse cose“.

Ma il coreografo ha anche parlato dell’attenzione che le coppie stanno ricevendo: “I tarli però sono così, piano, piano rosicano tutto. Poi tutti gli stanno intorno perché pensano che lei e lui sono i più importanti della casa. Quindi gli vanno intorno per non essere votati. Saranno pure i più importanti, chi lo sa“.