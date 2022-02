La Formula 1 prende un’importante decisione sul prossimo Gran Premio, cancellato perché avrebbe dovuto avere luogo in Russia.

Il Gran Premio di Russia di Formula 1 non avrà luogo, come da ultime decisioni dei team dopo gli accadimenti di queste ore in Ucraina.

La gara, in programma a Sochi il 25 settembre, sarà cancellata dal calendario 2022. La decisione ufficiale, conseguenza della guerra in Ucraina, è arrivata dopo un confronto tra i team a Barcellona, dove sono in corso i test pre-campionato.

Ecco quanto comunica la Formula 1 sul sito ufficiale: “Giovedì sera la Formula 1, la Fia e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport e la conclusione, inclusa l’opinione di tutte le parti interessate, è che è impossibile tenere il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali”

E ancora si legge: “Il Campionato del mondo di Formula 1 Fia visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva per unire le persone, unendo le nazioni. Osserviamo gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale”

