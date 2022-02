Sono tante le testimonianze che stanno arrivando dall’Ucraina, tra cui quella di Anastasia che racconta la situazione a Kyev in queste ore.

Questa mattina su Sky Tg24 si è collegata una giovane donna ucraina, Anastasia, che ha voluto raccontare l’esperienza tragica in Ucraina, attaccata dall’esercito russo ormai più di 24 ore fa.

Un’analisi chiara e trasparente quella di Anastasia, che si trova nella capitale ucraina in attesa di ciò che accadrà nelle prossime ore. Ai microfoni di Sky dice: “Questo non è un film. È la realtà in cui viviamo. Siamo in guerra dal 2014 ma ve ne accorgete solo adesso. Se non fermate i russi ora presto arriveranno anche da voi”

E poi continua, facendo anche una diretta accusa all’Europa che sta lì a guardare: “Nessuno ci ha chiesto se siamo pronti alla guerra ma voi cosa fareste se qualcuno entrasse con prepotenza in casa vostra nel cuore della notte? Putin vuole distruggere il nostro Paese perché non vogliamo stare con la Russia. Non si fermerà. Siete uno dei Paesi che blocca l’ingresso dell’Ucraina nella Nato”

La situazione è tesa, difficile e imprevedibile a Kyev e Anastasia lo sa, ma dice che tutto il popolo è pronto a combattere per difendere il proprio paese: “Siamo pronti a combattere, anche se non è quello che vogliamo”

