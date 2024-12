Giulia Valentina, diventata mamma da poche settimane, affronta un terribile lutto in famiglia: il post spezza il cuore dei fan.

Giulia Valentina è una delle influencer più amate e seguite d’Italia, e solo poche settimane fa ha annunciato la nascita del suo primo figlio (di cui non ha rivelato né sesso né nome). Ma oggi ha spiazzato tutti con una terribile notizia. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’influencer ha annunciato un terribile lutto che ha colpito la sua famiglia. Una notizia che ha sconvolto i fan che ormai erano profondamente affezionati alla piccola Gué.

Addio Gué, la cagnolina di Giulia Valentina

Nella mattina di oggi, venerdì 13 dicembre, è arrivata la terribile notizia: la chihuahua di Giulia Valentina, Gué, è passata a miglior vita.

Gué era entrata nella vita di Giulia Valentina durante la sua relazione con Fedez, dal 2013 al 2016. Il nome della cagnolina, scelto per via dell’occhio leggermente abbassato, era un omaggio al rapper Gué Pequeno.

Sin da subito, Gué si era distinta per la sua personalità unica, diventando protagonista dei profili social della sua “mamma” e conquistando il cuore dei fan.

Giulia, con il suo stile ironico e spontaneo, aveva saputo trasformare Gué e la sua compagna a quattro zampe, Chew, in veri e propri simboli della sua narrazione social. Con affetto le chiamava le sue “wave”, rendendole parte integrante del suo brand personale.

Qui il post pubblicato da Giulia Valentina.

Il commovente addio di Giulia Valentina

Nel suo post di addio, Giulia ha ricordato i momenti più belli vissuti con Gué, dalle passeggiate in montagna agli hotel di lusso, fino ai giorni in università, quando non voleva lasciarla sola.

Parole piene di emozione hanno raccontato il forte legame che le univa: “Ho pensato tante volte a questo momento. Ho provato a immaginare come avrei fatto, in che modo avrei potuto reagire o se fosse possibile prepararmi in qualche modo, forse cominciando a mettere da parte un po’ di forza, accumularla, per tirarla fuori quando mi sarebbe servita” ha scritto l’influencer, che continua: “Oggi la forza accumulata non mi basta e mi sento sconfitta“.

Infine, conclude: “Mi impegnerò piano piano a trasformare la tristezza che mi provoca la tua mancanza con la gratitudine di aver condiviso con te parte della mia vita“.