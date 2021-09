Giulia De Lellis ha perso la pazienza e, in uno dei suoi ultimi post su Instagram, ha risposto duramente agli insulti di un hater.

Giulia De Lellis è sicuramente abituata alle critiche degli hater, ma l’ultimo commento di un utente in particolare le ha fatto perdere le staffe. L’influencer romana, ex gieffina, ha infatti deciso di rispondere pubblicamente ad alcune delle parole velenose che le sono state rivolte su Instagram.

Sono in molti ad aver apprezzato il look ispirato ai cacciatori inglesi che la De Lellis sfoggia nello scatto, con commenti come “Questo look è fantastico, che classe!”, “Che stile!” e “Splendida in tutte le occasioni”. Ciononostante, l’influencer ha sentito il bisogno di difendere la propria immagine.

“Ma lei che è una madre di famiglia”, esordisce la De Lellis “he mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo?”

Parole dure, rivolte a una signora che, in uno degli ultimi post sul profilo Instagram dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scritto “Ma è semplicemente ridicola!”

“Solo ridicola è dir poco” continua Giulia De Lellis, sempre rivolta all’hater. “Ma poi da tempo… ma basta! Si faccia aiutare per favore.“