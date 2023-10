Notte di sofferenza e un risveglio con una particolare “sorpresa”. Giulia De Lellis ha raccontato ai fan le sue ultime ore movimentate.

Ore decisamente caotiche e di “sofferenza” per Giulia De Lellis. L’influencer, infatti, non solo ha avuto a che fare con problematiche di salute nella notte, ma al suo risveglio il fidanzato Carlo Beretta l’ha sorpresa in modo non proprio positivo…

Giulia De Lellis, le coliche e la “sorpresa”

Il peggio, forse, è passato, eppure dopo la notte movimentata alle prese con una colica renale, la De Lellis ha dovuto fare i conti con un’altra sorpresa non esattamente gradita.

“Non ne posso più! Ma quanto fanno male i reni”, aveva detto solo poche ore prima l’influencer facendo riferimento al malore avuto durante la notte. Ora, al mattino, ecco un altro tipo di “dolore”, quello nel vedere il suo fidanzato Carlo reduce da un passaggio dal barbiere.

Il ragazzo, infatti, ha deciso di “darci un taglio” e ha colpito la donna: “Ha tagliato tutto. Non so se mi devo riprendere più da questo o dalla colica renale di ieri…”.

Successivamente, sempre a proposito di Carlo, la bella Giulia ha aggiunto: “Lui che è sempre in abito, oggi, vestito così, mi sembra mio figlio”, ha detto facendo riferimento al look causal scelto per la giornata odierna dal fidanzato.

Seguendo le successive stories, va detto, pare proprio che il peggio, almeno a livello fisico sia passato. Staremo a vedere, invece, se l’ex volto di Uomini e Donne riuscirà a farsi piacere il nuovo look del compagno che, ora, pare essere la sua più grande preoccupazione.

