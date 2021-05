Conosciamo da vicino Carolina e Camilla, le figlie di Giovanni Galli, ex portiere e campione del mondo con la nazionale italiana del 1982.

Gli amanti dello sport non faranno alcuna fatica a ricordare le gesta sui campi da calcio del portiere italiano Giovanni Galli. Campione del mondo con la nazionale italiana del 1982, Galli viene da sempre considerato uno dei migliori portieri degli anni ottanta e nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di importanti squadre come il Milan, la Fiorentina, il Napoli e il Torino.

Sposato con Anna dal 1982, l’ex campione originario di Pisa ha avuto 3 figli: Niccolò, Carolina e Camilla. Il primogenito, calciatore anche lui, è purtroppo deceduto prematuramente all’età di 17 anni in seguito ad un incidente stradale ma scopriamo invece qualcosa di più sulle altre due figlie. Chi sono Carolina e Camilla Galli e cosa fanno nella vita privata?

Chi è Carolina Galli

Carolina Galli non appartiene al mondo dello sport né a quello della televisione ma siamo riusciti lo stesso a scoprire molto su di lei grazie anche ai social. Da quanto apprendiamo attraverso il suo profilo Linkedin, Carolina ha conseguito una laurea nel 2015 in Fashion Styling and Communication presso l’Istituto Marangoni di Londra ed attualmente vive a Firenze.

Carolina ha lavorato per diverse aziende di abbigliamento in Toscana occupandosi sia della gestione dei social media ma anche dell’e-commerce inoltre, ha anche un account pubblico su Instagram. Qui la giovane condivide numerosi scatti legati alla sua vita professionale ma anche a quella quotidiana. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale Carolina al momento sembrerebbe essere single in quanto sui social, non appare mai in dolce compagnia.

Chi è Camilla Galli

Camilla Galli, a differenza di sua sorella, ci sembra invece decisamente più riservata. La figlia dell’ex portiere italiano infatti, nonostante abbia anche lei un account su Instagram, ha preferito mantenerlo in modalità privata e al momento facciamo davvero molta fatica ad avere maggiori informazioni sulla sua vita privata e professionale. Sappiamo soltanto, come la stessa ha scritto nella descrizione in rete, che ama lo sport, il buon cibo e viaggiare.