A pochi giorni dalla puntata di Belve, Andrea Giambruno si gode una giornata di shopping e relax con la figlia Ginevra.

Manca poco alla prima puntata del programma di Francesca Fagnani, Belve, in cui il protagonista sarà l’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. L’attesissima intervista rivelerà dettagli inediti sulla vita del giornalista e sulla sua sfera privata, ma prima di possibili scandali il giornalista si gode una giornata di shopping e relax.

Ma non è solo. I paparazzi di Chi hanno immortalato momenti di svago al centro commerciale, con Andrea Giambruno che passeggia con la sua amata figlia Ginevra.

Andrea Giambruno: una presenza costante nella vita della figlia

Nonostante la rottura con la Premier Meloni, Giambruno rimane una figura presente nella vita della figlia Ginevra.

Infatti, non è raro vedere Andrea Giambruno trascorrere del tempo di qualità con la figlia.

Andrea Giambruno

Anche dopo la separazione da Giorgia Meloni, avvenuta nell’ottobre 2023, il giornalista ha mantenuto un forte legame con Ginevra. La premier stessa, in più di un’occasione, ha elogiato Giambruno per il suo ruolo di padre, definendolo “il miglior papà” che potesse desiderare per la figlia.

Tra il giornalista e la Premier si è instaurato un rapporto di amicizia e rispetto anche dopo la fine della relazione.

Andrea Giambruno a Belve nella prima puntata

Il 19 novembre ci sarà l’attesissimo ritorno di Belve su Rai 2, con Andrea Giambruno tra i primi ospiti.

Durante il faccia a faccia con Francesca Fagnani, il giornalista potrebbe affrontare temi delicati, tra cui i recenti avvenimenti che lo hanno coinvolto. Nei mesi passati, infatti, alcuni fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia hanno sollevato polemiche e portato alla decisione di Mediaset di allontanarlo dal video.

Oggi, infatti, Giambruno si occupa della redazione di Diario del giorno, ma l’intervista a Belve potrebbe rappresentare l’occasione per chiarire alcuni aspetti della vicenda.