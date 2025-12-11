Diviso tra l’Italia e Londra: dove si trova e com’è la casa di Giorgio Locatelli

Ha lasciato l’Italia da giovane, ma il suo cuore è rimasto qui: Giorgio Locatelli ha una casa a Londra e una nei luoghi della sua infanzia.

Dal lontano 1986, Giorgio Locatelli ha lasciato l’Italia per vivere e lavorare in un altro Paese. Una personalità eclettica come la sua non poteva che scegliere Londra. Scopriamo com’è la sua casa e in quale zona si trova.

Giorgio Locatelli: la sua casa a Londra

Chef di successo e volto televisivo molto apprezzato, Giorgio Locatelli tiene molto alla sua privacy. Se del suo lavoro ha svelato ogni aspetto, dai primi tempi nel ristorante di famiglia, La Cinzianella, alla nuova apertura nel cuore di Londra, passando per la chiusura della sua Locanda, sulla sua vita privata tende a mantenere un certo riserbo. Della sua casa, ad esempio, non ha mai svelato grandi dettagli.

Sappiamo che vive in pianta stabile a Londra dal 1986. Al suo fianco, ovviamente, c’è la moglie nonché socia Plaxy Cornelia Exton. Non sappiamo in quale zona si trovi la dimora, ma è assai probabile che sorga in una delle location più esclusive come Kensington Palace Gardens, Mayfair, Belgravia, Knightsbridge, Chelsea, Holland Park e Hampstead.

Siamo pronti a scommettere che la casa londinese sia stata arredata in modo estremamente elegante. D’altronde, basta guardare i suoi ristoranti per capire che lo chef ha grande gusto e, di certo, anche Plaxy avrà contribuito a rendere gli ambienti caldi, accoglienti e confortevoli.

Casa Locatelli in Italia: ecco dove si trova

Anche se Giorgio Locatelli ha lasciato l’Italia negli anni Ottanta per costruirsi una carriera di tutto rispetto, è nel Belpaese che torna ogni volta che gli impegni di lavoro glielo concedono. Il suo “buen retiro” non poteva che trovarsi nei luoghi sella sua infanzia, precisamente a Corgeno, una frazione di Vergiate in provincia di Varese. Qui lo chef ha una casa di proprietà caratterizzata da dettagli green ed ecosostenibili. L’arredamento, in legno naturale, è minimal, ma tutti gli ambienti sono estremamente accoglienti.