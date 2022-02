La fidanzata di Damiano frontman dei Maneskin, Giorgia Soleri, si scaglia contro alcuni fan del gruppo esternando il suo pensiero sui social.

Non è semplice essere fidanzata con una star come Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri, attivista e influencer, lo sa bene. La giovane, infatti, soffre da tempo di vulvodinia, come racconta sul suo profilo Instagram diventato ormai un punto di riferimento per molte donne alle prese con la stessa battaglia.

Ultimamente, è stata lontana dai social, a causa di problemi personali probabilmente, ma alcuni fan dei Maneskin si sono scagliati contro di lei, causando una impulsiva reazione da parte sua. Giorgia Soleri, infatti, si è sfogata su Twitter contro chi non crede alla sua malattia. Ecco i suoi tweet:

non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la merda che arriva in pvt) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti deboli. — SOLE ✨ (@giorgiasoleri) February 16, 2022

e spero che queste parole non vengano rigirate. non si può piacere a tutti, questo lo so, e capisco anche la critica. ma qua siamo oltre: odio su odio, invalidazione di malattie, richiesta costante di dimostrare quanto e come sto male, giudizi su come reagisco… https://t.co/4swq9r3sAL — SOLE ✨ (@giorgiasoleri) February 16, 2022

La Soleri a quanto pare è arrivata al limite, visto che già tempo fa segnalò commenti del genere da parte di alcuni fan del gruppo rock, che la accusavano di essere falsa e di non soffrire davvero della rara malattia che invece l’affligge.

