Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono concessi qualche foto vestiti da sposi accanto all’albero di Natale, e la promessa delle nozze sembra essere sempre più imminente…

Tra romanticherie e messaggi d’amore, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono concessi qualche foto in abiti da sposi. L’occasione è stata una sfilata tenuta da Atelier Eme sulle Dolomiti, dove la showgirl ha sfoggiato così il suo primo abito bianco in versione invernale. Le nozze con Magnini, ha assicurato lei stessa, si faranno presto. Ma con tutte le probabilità bisognerà attendere l’estate perché i due hanno espresso il desiderio di sposarsi sulla spiaggia:

“La Sardegna (ndr: lei è originaria di Cagliari) potrebbe essere una location perfetta. (…) Sono arrivate tantissime mail di fornitori che vorrebbero in qualche modo partecipare al nostro matrimonio: addirittura mi è già arrivata la proposta di alcune bomboniere”, raccontò lei a Controcopertina all’inizio della loro storia.

Giorgia Palmas in abito bianco: l’amore di Filippo Magnini

“Come nei sogni, il mio sogno” ha scritto Filippo Magnini nei commenti a una delle foto di Giorgia Palmas in abito bianco. La showgirl si è concessa alcuni scatti anche insieme all’ex nuotatore che, da oltre un anno, fa ormai coppia fissa con lei.

I due hanno più volte manifestato di avere intenzioni molto serie: le nozze e un figlio insieme rientrano sicuramente tra i loro progetti, anche se per il momento ancora non c’è una data precisa per il fantomatico sì. L’ex nuotatore intanto si sarebbe già trasferito nella casa che la showgirl condivideva con sua figlia Sofia, avuta durante la relazione con Davide Bombardini.

Le dichiarazioni d’amore

“Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo“, ha detto l’ex nuotatore a Storie italiane, e ha aggiunto: “Per me è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia, lo farò.” Insomma, sembra sempre più chiaro che tra i due le intenzioni si facciano sempre più serie. E pensare che, a detta loro, nessuno dei due sarebbe stato alla ricerca di una storia d’amore così importante, specie perché entrambi uscivano da due storie molto serie (lui si era da poco separato da Federica Pellegrini, lei da Valerio Brumotti).

“Inizialmente eravamo partiti “light”. L’idea era di conoscersi con calma e vedere se eravamo fatti l’uno per l’altra. Invece,poi, in pochissimo tempo tutto ha preso un’altra piega. Non siamo più due ragazzini, e alla nostra età siamo in grado di poter capire ci che realmente vogliamo“, ha detto l’ex nuotatore a Controcopertina.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/giopalmas82/