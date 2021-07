I giochi da matrimonio sono un aspetto importante per molte coppie, nonché un modo per intrattenere gli ospiti. Scopriamo come scegliere quelli giusti.

Quando si pensa ai giochi da matrimonio, la cosa più importante è quella di concentrarsi sulla propria coppia e sugli invitati. Per far si che i giochi di nozze siano apprezzati da tutti, questi devono infatti essere studiati in base all’età degli invitati, ai gusti degli sposi e al tipo di cerimonia scetlo.

È ovvio infatti che ci sono giochi che non sono adatti ad ambiti particolarmente eleganti mentre altri possono risultare eccessivi in base al tipo di ospiti presenti. Cerchiamo quindi di capire come orientarci per fare le scelte più giuste.

Come scegliere e gestire al meglio i giochi da matrimonio

Quando ci si sposa, uno degli aspetti che varrebbe la pena affidare ad altri è quello dei giochi da matrimonio al ristorante. In questo modo, infatti, sarà possibile godere anche di giochi per gli sposi che risultino una vera e propria sorpresa.

coppia sposi

Qualora la sposa volesse fare da se, ci sono però alcuni spunti interessanti come dei piccoli quiz a premi sulla coppia, durante i quali interrogare gli invitati su aspetti che solo la coppia conosce e che potrà quindi confermare o smentire.

Un gioco per tutte le età può essere la tombola da matrimonio. Basterà ideare un tabellone colorato e a tema e assegnare delle cartelline ai vari tavoli. Un sicuro successo che sarà apprezzato da tutti. Volendo si possono anche coinvolgere sia sposi che invitati con quiz fatti da questi ultimi agli sposi al fine di capire chi li conosce meglio.

Giochi e scherzi per matrimonio sono sicuramente un buon modo per divertirsi durante la cerimonia, a patto che si rispetti il mood generale e non si esageri.

Quando inserire i giochi da matrimonio all’interno della festa

Una volta decisi i giochi da fare è importante anche stabilire i giusti tempi. Anche in questo caso, tutto dipende dal tipo di cerimonia. Se si prevede una lunga attesa tra la fine del pranzo o della cena e il taglio della torta, si possono inserire i giochi in quell’arco di tempo.

Un’altra possibilità è quella di inserirli scaglionati tra una portata e l’altra in modo da ingannare il tempo in modo divertente.

Ciò che conta è essere sempre molto elastici sotto questo aspetto. In questo modo si potrà cambiare in qualsiasi istante seguendo man mano il ritmo che acquisirà la festa.