Il cantante Gino Paoli ha scagliato una bordata contro il famoso talent tv X Factor che, a suo dire, non guarderebbe.

A quanto pare Gino Paoli non è proprio un fan di X Factor e, nella sua ultima intervista a Chi, ha scagliato una bordata contro il programma tv affermando:

“X Factor proprio non lo guardo, quando mi capita penso: ‘Ma se io li prendo tutti e li porto al dopolavoro ferroviario di Sampierdarena?”, e ancora: “Io non lo guardo proprio. Non è una battuta, non rida, l’ho fatto con Ornella per fare la prova del nove, l’ho portata al circolo dei ferrovieri. Lei andò alla grande perché l’artista ingaggia e si misura, per davvero però. Noi abbiamo avuto gli applausi e le abbiamo anche prese dal pubblico ma questo ti dà la misura di te”.

Gino Paoli

Gino Paoli: la bordata a X Factor

Dopo gli ultimi tafferugli che hanno travolto X Factor (a causa dell’addio tra le polemiche dell’ex giudice Morgan) il celebre cantante Gino Paoli ha scagliato una frecciatina contro il programma tv e contro il suo cast (di cui fanno parte anche i giudici Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico). Qualcuno tra i volti del talent replicherà alle sue parole?

Nella sua ultima intervista a Chi il celebre cantautore, che ha compiuto 89 anni, ha anche ammesso di non aver paura della morte. “Quando arriverà non mi dispiacerà, questo mondo non mi piaceva e continua a non piacermi”, ha affermato Gino Paoli.