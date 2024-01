Gigi Buffon ha svelato che le sue nozze con Ilaria D’Amico prefissate per giugno 2024 saranno rinviate, e ha svelato perché.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Gigi Buffon ha rotto il silenzio in merito alla sua vita privata e alle sue attesissime nozze con Ilaria D’Amico, che si sarebbero dovute svolgere a giugno 2024. A sorpresa però l’ex calciatore ha confessato che al momento la data sarebbe stata rinviata a causa degli Europei, e ha ammesso:

“Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso.”

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon

Gigi Buffon: le nozze rinviate

Dopo 10 anni d’amore Gigi Buffon e Ilaria D’Amico continuano ad essere ancora più felici ed uniti che mai ma, per il momento, non hanno ancora fissato la data in cui diventeranno marito e moglie. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulle nozze della coppia, che finora ha sempre cercato di vivere con riserbo la propria vita privata.

Buffon sembra essere riuscito a trovare un equilibrio anche con l’ex moglie Alena Seredova, che lo lasciò proprio dopo aver scoperto che lui la tradiva con Ilaria D’Amico. La modella ha specificato di aver mantenuto un rapporto pacifico con il suo ex per il bene dei figli, ma ha anche sottolineato di non credere nelle “famiglie allargate”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata dei due vip.