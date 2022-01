Il giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi è risultato positivo al Covid-19, ma continuerà il suo lavoro a Quarto Grado.

Il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi ha annunciato di essere positivo al Covid-19, ma nonostante questo ha intenzione di continuare a lavorare. Il giornalista ha fatto l’annuncio tramite social.

Con un video messaggio pubblicato su Instagram, il giornalista ha dato l’annuncio, consigliando a tutti di fare attenzione e di essere prudenti: “Sabato mi sentivo così così, quindi sono andato in farmacia ho fatto un tampone rapido ed era negativo. Però continuavo ad avvertire brividi di freddo e leggeri sintomi, un po’ di mal di testa, quindi ho fatto il molecolare. Adesso è arrivato l’esito e sono positivo al Covid. Non faccio sicuramente la vittima, ma vi do il consiglio però di usare sempre la mascherina Ffp2 e di prestare attenzione“

Gianluigi Nuzzi, però, non ha intenzione di abbandonare la sua trasmissione, infatti ha detto che venerdì sarà una puntata molto importante e che sicuramente si collegherà in video per essere presente: “Noi venerdì con Quarto Grado saremo sicuramente in onda faremo una puntata importante. Stiamo già lavorando con tutta la grande famiglia di colleghi. Io sarò in collegamento, Alessandra Viero sarà in studio“

