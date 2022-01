Quest’anno Flora Canto e Enrico Brignano convoleranno a nozze e la showgirl ha raccontato qualcosa di più sul loro futuro matrimonio.

Flora Canto a Oggi è un altro giorno ha svelato diversi dettagli del suo matrimonio con il comico Enrico Brignano, al quale è legata da 10 anni. la showgirl ha raccontato a Serena Bortone come hanno pensato di realizzare la cerimonia e quando si sposeranno.

Finalmente la coppia, dopo due figli e tanti anni di relazione, convolerà a nozze il prossimo luglio, salvo pandemia di Covid-19. Flora Canto ha detto: “Ci sposiamo a luglio? Sì, se ci arriviamo con la pandemia e tutto quel che sta succedendo…Con l’organizzazione sono indietro, non ho ancora fatti gli inviti e non ho ancora deciso l’abito, ma ho scelto la location. Sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi, sarà una cerimonia all’americana“

Una cerimonia fuori dal comune, quindi, quella scelta da Flora Canto per dire il fatidico sì al suo Enrico, con il quale ha avuto due fantastici bambini, Martina 4 anni, e Niccolò, venuto al mondo lo scorso 19 luglio.

La Canto ha anche raccontato come si sono innamorati e cosa li lega da tanti anni: “Io ero e sono innamorata della comicità in genere e l’ho conquistato con questa mia filosofia. Quando provavamo il primo spettacolo, ci ammazzavamo dalle risate, questo ha fatto iniziare tutto. Non è un depresso, anzi, ma come tutti gli uomini quando si sveglia male ha i suoi momenti no in cui è meglio lasciarlo stare. Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani, questo ha fatto sì che siamo insieme da 10 anni“

