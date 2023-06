Una valanga di messaggio social per Giacomo Urtis dopo l’ennesimo intervento. Molti lo paragonano a Loredana Lecciso.

Un ritocchino, l’ennesimo per Giacomo Urtis, e una valanga di commenti non certo carini. Per lui che li ha ricevuti ma neppure per chi è stato chiamato in causa come “metro di paragone”. Infatti, moltissimi utenti hanno citato un volto noto dello spettacolo che assomiglierebbe proprio al chirurgo dei vip. Chi? Loredana Lecciso…

Giacomo Urtis e il paragone inaspettato

“Ho tagliato la parte sotto nel naso e girato le labbra. Mi piace di più, si vedono di più i denti”. Con queste parole Urtis ha spiegato su Instagram a quale tipo di intervento si è sottoposto di recente dopo aver condiviso alcune foto che lo ritraggono sul lettino dell’ospedale dove è ricoverato.

Nella immagini, l’uomo, con i suoi lunghi capelli e gli occhiali indossati, sorseggia una bibita con delle cannucce. Evidente il cerotto sotto le narici e anche la modifica da lui stesso annunciata alle labbra.

Tutto “normale” (si fa per dire), se non fosse che sotto al suo post, tantissimi utenti hanno iniziato non solo a chiedergli come stesse ma anche ad ironizzare con un curioso paragone.

Molti, infatti, hanno scritto: “In questa foto somigli tantissimo a Loredana Lecciso”, oppure “Se Loredana Lecciso viene a mancare Albano può sostituirla con te”.

Insomma, un confronto davvero particolare e che, in un certo senso, potrebbe aver fatto sorridere anche i diretti interessati che, ad oggi, non hanno commentato.

Di seguito anche il post Instagram con le foto e i commenti:

