Un errore in diretta tv al TG1 che ha colpito tutti i telespettatori. La gaffe epica nel giorno della Festa della Repubblica.

Una gaffe incredibile nel giorno della Festa della Repubblica e che in poche ore è diventata virale. Succede al TG1 e la sfortunata protagonista dell’evidente lapsus è la giornalista Elisa Anzaldo che in collegamento dall’Altare della Patria, a Roma, si è lasciata scappare una frase davvero inaspettata…

Gaffe al TG1 per Eliza Anzaldo: il video

Giornalista inviata tg

Elisa Anzaldo ha aperto il TG1 odierno salutando i telespettatori in diretta dall’Altare della Patria, dove oggi si celebra la Festa della Repubblica con le consuete frecce tricolore. Non solo. Come da programma nahce l’arrivo del presidente Sergio Mattarella chiamato a deporre una corona di fiori al Milite Ignoto.

Ma cosa ha combinato la giornalista Rai? La donna, prima di presentare gli ospiti, ha commesso una gaffe epica, dicendo che gli italiani hanno scelto la Monarchia e non la Repubblica.

“2 giugno 1946, gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia e scelsero la monarchia. Buongiorno, oggi è il 2 giugno, Festa della Repubblica”.

Parole che non sono passate inosservate ai telespettatori e soprattutto agli utenti social che, in breve tempo, hanno fatto diventare virale la clip con le dichiarazioni della donna. Un lapsus, certamente, ma decisamente importante.

Di seguito anche uno dei vari post Twitter sull’accaduto:

Gaffe di Elisa Anzaldo in apertura dello speciale Tg1 per seguire la celebrazione in occasione della Festa della Repubblica: "Gli italiani scelsero la monarchia". pic.twitter.com/37rM7Q54YX — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 2, 2023

La Festa della Repubblica è legata a un fatto importantissimo per l’Italia, cioè la nascita della Repubblica italiana. La data di riferimento per questa celebrazione è, come detto, il 2 giugno 1946, giorno nel quale gli italiani, tramite un referendum istituzionale, andarono a votare per scegliere se mantenere la Monarchia o per dare al paese una nuova forma di Stato e di governo (la Repubblica appunto). Quindi, per celebrare questa ricorrenza, ogni anno il 2 giugno è festa nazionale.

Riproduzione riservata © 2023 - DG