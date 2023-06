Bufera di commenti negativi sui social per Chiara Ferragni che ha mostrato un capo della sua nuova linea di costumi.

Non è certo la prima volta che le succede e, forse, per lei non fa neanche più notizia. Eppure in questo caso molti utenti social ci sono andati giù pesantemente con Chiara Ferragni. La moglie di Fedez ha presentato con un video su Instagram la sua nuova linea di costumi e, come era prevedibile, ha generato tantissimi commenti. Non tutti positivi appunto…

Chiara Ferragni presa di mira per il fisico

Chiara Ferragni ha postato un video in cui, davanti allo smartphone, ha mostrato uno dei capi della sua linea di bikini appena uscita. L’influencer è stata a tutti gli effetti modella per l’occasione ma, come era prevedibile, le reazioni sono state molteplici e non tutte positivie.

Solamente pochi giorni fa, uno scatto della donna aveva fatto molto parlare in quanto in topless e slip e non appropriato per una madre a detta di svariati haters.

Anche in questo caso, in tale ottica i commenti non sono mancati: “Sei madre, ne hai avuto due. Non mostrarti”, ha scritto uno. “Hai due figli, non farti vedere così e non far vedere il tuo corpo”, ha detto un altro.

Molto più cattivi e diretti altri commenti che sono andati a pungere la donna sull’aspetto fisico e le “scarse forme”.

“Alcune donne hanno cambiato il mondo senza mostrare un centimetro di pelle, dico solo questo…”. “Ultimamente è sempre nuda”. E poi, ecco i peggiori: “Sei una tavola, piatta come una tavola”. “Nè cu*o né tette”.

A fronte di tantissimi attacchi degli haters, va detto, ci sono anche quelli che, invece, hanno sostenuto la linea di costumi della donna e la stessa Chiara: “Sei bellissima e bravissima”, “Un esempio”, hanno scritto dei fan.

Di seguito il post Instagram dell’imprenditrice digitale con i vari commenti ricevuti:

