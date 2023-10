Arrivano commenti piuttosto forti a proposito del GF Vip e del conduttore Alfonso Signorini. Lo sfogo dell’ex concorrente.

Non si era lasciata troppo bene con il GF Vip e tantomeno col suo conduttore, Alfonso Signorini. Ecco perché non devono stupire alcune bordate di Alda D’Eusanio rilasciate nel corso di una intervista al settimanale Vero. L’ex concorrente ha avuto parole al veleno per il reality e non solo.

GF Vip, la bordata di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio

Già in passato la D’Eusanio si era esposta contro il reality al quale aveva preso parte, spiegando quali cambiamenti sarebbe dovuti andare in scena per modificare la trasmissione: “Non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista, devi cambiarlo dalla testa”, le sue vecchie parole.

Ora, invece, la giornalista è tornata all’attacco rincarando la dose al settimanale Vero: “Se mi sono risentita con Signorini? No! Assolutamente no! Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore”, ha detto.

Poi ancora facendo un parallelo tra l’edizioni passate e quella attuale dove si è cercato di togliere maggiormente il lato trash: “Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione. La stessa cosa la fecero con me: mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione”, spiegato la donna facendo appunto riferimento al suo inserimento all’epoca e quello attuale, ma nel ruolo di opinionista, della Buonamici.

Insomma, tra la D’Eusanio e il reality di Canale 5, decisamente, non è stato amore a prima vista…

