Cristiano Malgioglio commenta gli scivoloni omofobi di Katia Ricciarelli, già aspramente criticati dai fan del reality sui social.

Katia Ricciarelli è stata, finora, protagonista in negativo della corrente edizione del Grande Fratello Vip. Dopo una presunta bestemmia, la cantante lirica è stata pizzicata dalle telecamere del reality targato Canale 5 mentre pronunciava alcune parole omofobe. Dopo aver dato del “ricchion*” ad Alex Belli, infatti, la Ricciarelli è tornata alla carica descrivendo a un paio di occhiali, che secondo lei sarebbero “un po’ da froc*o”.

“andrò al gfvip e vi stupirò”

sempre lei dopo due giorni😔 #gfvip pic.twitter.com/eMQXN4FHFV — mattia🥥 (@matvmbr) September 16, 2021

Così, il popolo dei social insorge e chiede a gran voce provvedimenti ad Alfonso Signorini, che tuttavia era stato chiaro: il conduttore, infatti, aveva dichiarato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni che “a offendere, talvolta, non è la parola ma l’intenzione: bisogna vedere il contesto senza essere farisaici” e che “occorre sempre inquadrare la situazione.”

L’intervento di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, dal canto suo, pare abbia già “inquadrato la situazione” e ha deciso di condannare le parole offensive di Katia Ricciarelli tramite un tweet. “Cara Katia”, scrive Malgioglio “Volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!”