Chiara Ferragni appare nelle storie di Instagram di Fedez in lacrime davanti alla tv, mentre il piccolo Leone rimane impassibile: ecco cos’è successo.

È vero, ognuno di noi ha una sensibilità diversa che si suggestiona e risponde a stimoli diversi. È particolarmente divertente, tuttavia, la scenetta apparsa ieri sera sui canali social dei Ferragnez. Se da un lato abbiamo l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia che non riesce a trattenere la lacrime davanti al televisore, dall’altro ecco il piccolo Leone che invece indica il piccolo schermo e commenta risoluto: “Non c’è niente da piangere!” Fedez, seduto in mezzo ai due, se la ride spensierato godendosi la scena.

No, niente Il miglio verde: a far piangere così tanto Chiara Ferragni è semplicemente Toy Story. L’influencer originaria di Cremona appare nelle storie di Instagram del marito mentre si agita una mano davanti al volto, come a dire “non ce la faccio, è troppo”. Poi, con un sorriso emozionato in volto, si gira proprio verso Fedez, che a sua volta confessa: “Devo dire che anche io mi sto trattenendo abbastanza.”

Nella storia successiva però il rubinetto delle lacrime è stato aperto del tutto: Chiara Ferragni non riesce più a trattenerle e si alza in piedi, il viso accartocciato dal pianto. Alla perplessità di Leone, che è chiaramente dubbioso su cosa possa aver fatto piangere la mamma, l’influencer risponde “Ma no, piango perché è bello!”