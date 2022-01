Nuove indiscrezioni su Alex Belli e Soleil Sorge: l’attore italiano potrebbe ricevere una lettera dalla vippona. Sarà vero?

Questa sera andrà in onda una nuovissima puntata di GF Vip 6 e potrebbe esserci una sorpresa per Alex Belli, a quanto pare dalle ultimissime indiscrezioni sul reality di Canale 5.

Infatti, stando a quanto svelato da Federica Panicucci a Mattino Cinque infatti sembrerebbe che questa sera Alex Belli riceverà una lettera molto appassionata da parte di Soleil Sorge, di cui però il contenuto è ancora top secret. In queste ore, tra l’altro, Delia Duran si è tolta la fede e ha deciso ufficialmente di lasciare Alex Belli: questa sera ci sarà un nuovo confronto tra di due? Chissà.

Pronti a qualche chicca in attesa della nuova puntata del #GFVIP di questa sera?!



Ascoltate un po'… 🔥#Mattino5 pic.twitter.com/nA4tnVtqA1 — Mattino5 (@mattino5) January 31, 2022

Tra l’altro, Soleil ha scoperto questa cosa e ha parlato chiaramente con Delia Duran, cercando di non farle prendere decisioni affrettate: “Non è vero che non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata. Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro. […] Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti. Però non dire che lo lasci così su due piedi, Ale in casa ha detto che sei una persona splendida. Goditi la serata con leggerezza e balla insieme a noi“

Insomma la storia del triangolo ancora non è finita, cosa accadrà questa sera nello studio di Alfonso Signorini? Staremo a vedere.

Riproduzione riservata © 2022 - DG