Al Grande Fratello Cesara Buonamici ha svelato un inaspettato retroscena sulla sua carriera tv e sul tempo che passa.

Cesara Buonamici è l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello e, parlando con Jill Cooper e Fiordaliso in merito alle paure relative al passare del tempo, lei stessa ha affermato che questo genere di timore “capiterebbe a tutte” e a seguire ha aggiunto:

“Ogni anno, quando c’è il compleanno del telegiornale, vengono mandate in onda le immagini dei primi anni e delle prime edizioni. Io non riesco a vedere me stessa 30 anni fa. Ero talmente intimorita all’inizio… io sono contenta del lavoro che faccio. Io non ci penso al tempo che passa. Non sono mai stata bellissima come Jill, ad esempio”, ha ammesso.

Cesara Buonamici

Cesara Buonamici: la confessione sul tempo che passa

Cesara Buonamici ha divertito il pubblico del Grande Fratello svelando un retroscena inedito sul suo rapporto con il passare del tempo e sul suo lavoro in tv. Quest’anno la conduttrice è stata scelta come opinionista del reality show condotto da Signorini e, in merito al suo ruolo del tutto inedito nel programma, lei stessa ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Sapevo cosa mi aspettava. Sono arrivata al programma serena e molto curiosa […] non faccio di questo nuovo lavoro motivo di conversazione fuori dalla Casa. È un luogo separato dal mondo, anche se guardato dal mondo. Chi organizza il programma offre tutto il sostegno con materiali e anche ottimi riassunti di ciò che non si riesce a vedere. Ma poi il programma si forma via via e si parla in base a ciò che avviene”.