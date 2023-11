Durante la diretta del Grande Fratello, nella pausa pubblicitaria, ennesimo litigio tra Beatrice Luzzi e Angelica Baraldi: cosa è successo.

Giovedì 2 novembre abbiamo assistito ad una nuova diretta del Grande Fratello e, tra i vari episodi, da segnalare c’è anche uno scontro fuori onda tra Angelica Baraldi e Beatrice Luzzi. Cosa è successo? Angelica si è sfogata per la frase che Giampiero Mughini le ha rivolto nella notte di Halloween, ossia “Hai un futuro da zocc***“. La giovane ha confessato che anche se in un primo momento non ha dato molto peso all’accaduto, in seguito, ripensandoci, si è sentita offesa e ferita. Poi ha aggiunto che Mughini non lo ha detto per farle del male e che le sue intenzioni non erano affatto cattive.

Beatrice Luzzi, Angelica Baraldi: tra le due volano stracci

Poco dopo il suo sfogo, Angelica Baraldi in lacrime si è rivolta a Marina Fiordaliso dicendo: “Gatta morta lo ha detto prima lei”, ha esclamato guardando Beatrice Luzzi. Tra le lacrime la Baraldi ha aggiunto: “Che messaggio arriva fuori? E la mia famiglia cosa pensa poi?” ha singhiozzato Angelica.

Beatrice Luzzi dopo queste lamentele ha preso la palla al balzo e piccata ha replicato: “Tu pensa invece a ciò che ha sentito la mia di famiglia“. Angelica stizzita e molto infastidita, con tono seccato ha risposto: “Sei tu Bea che mi ha dato della gatta morta“. L’attrice senza batter ciglio ha affermato: “Beh un poco lo sei“. Angelica a questo punto è scoppiata a piangere, poi ha detto: “Se non infierisci ulteriormente ti ringrazio“.

Anita Olivieri consola Angelica

Quando Angelica è andata nell’area beauty, Letizia Petris e Anita Olivieri per consolarla le hanno suggerito di non ascoltare Beatrice Luzzi e di ignorarla. La Olivieri ha anche aggiunto: “Bea non è la prima volta che si scontra con qualcuno. Angelica tu lo sai che lo fa quando ti vede giù di tono, non abboccare alla sua trappola”. Una serata complicata per la Baraldi, dopo tutte le discussioni scaturite dal confronto con Mughini: