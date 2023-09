Cesara Buonamici, attuale opinionista del GF di Signorini, ha svelato quale sarebbe il suo concorrente preferito di questa edizione.

Cesara Buonamici è stata scelta come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello e a sorpresa, nella sua ultima intervista a Chi, ha svelato chi sarebbe per lei il concorrente preferito di questa nuova edizione “mista” del programma (ne fanno parte infatti personaggi vip e non).

Il suo concorrente preferito, o meglio “la concorrente”, è nientemeno che Giselda Torresan. “Perché ti mette di buon umore soltanto a guardarla”, ha confessato l’opinionista.

Cesara Buonamici è la concorrente della nuova edizione del Grande Fratello e, al settimanale Chi, lei stessa ha svelato qualcosa di più sulla nuova edizione del programma e su quello che per lei è un ruolo inedito (in tanti infatti erano abituati a vederla soprattutto nel suo ruolo formale al telegiornale). “Se ognuno porta tutto il proprio bagaglio con onestà e impegno, le cose vanno bene”, ha dichiarato in merito al suo ruolo nel programma tv di Signorini, mentre sui concorrenti ha detto:

“La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva. Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono”. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla nuova edizione del programma e si chiedono se Cesara Buonamici vestirà ancora i panni di opinionista in futuro.