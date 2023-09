Anna Safroncik ha annunciato la fine della sua relazione con Marco Maria Mazio, a cui è stata legata per circa un anno.

In occasione del Premio Gentleman FairPlay a Milano, Anna Safroncik ha rilasciato un’intima intervista a Leggo e, per la prima volta, ha confessato la fine della sua liaison sentimentale con Marco Maria Mazio. La storia tra i due sarebbe naufragata prima dell’estate e l’attrice non ha perso occasione per scagliare una frecciatina al suo ex affermando:

“Il Paese dei balocchi è sempre bello, ma poi è arrivata la vita vera e in quel momento ho conosciuto meglio il mio fidanzato, ho capito bene chi era e ho preferito darci un taglio”, e ancora: “Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola.”

ANNA SAFRONCIK

Anna Safroncik: la frecciatina all’ex fidanzato

La storia d’amore tra Anna Safroncik e Marco Maria Mazio a quanto pare non è finita nel migliore dei modi e la stessa attrice ha scagliato pubblicamente alcune frecciatine al suo ex. Marco Maria Mazio replicherà al suo affondo pubblico?

L’attrice è di origine ucraina e, lo scorso anno, ha lanciato diversi appelli a causa della guerra che ha colpito il suo paese natale e ha confessato anche di aver ospitato suo padre per oltre 6 mesi a causa della difficile situazione in cui si trovava Kiev. A seguire lei stessa ha ammesso che suo padre le avrebbe detto:

““Anna, ti amo, sei tutta la mia vita, ma io non posso essere una pianta del tuo terrazzo che tu curi e annaffi tutti i giorni con tutto il tuo amore. Io sono un uomo, io voglio lavorare e vivere a casa mia parlando la mia lingua ed esserci nel mio Paese con i miei studenti, molti dei quali sono andati a combattere”. Mio papà è un professore universitario, abita a Kiev in centro città e ora io vivo tutti i giorni con l’ansia. Però lì papà è più felice perché è a casa sua“, ha rivelato l’attrice (stando a quanto riporta Leggo.it).