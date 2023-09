Il celebre regista Felice Farina si è spento a 69 anni, a Roma, dopo aver combattuto contro una breve e grave malattia.

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Felice Farina, regista, sceneggiatore e produttore romano apprezzato fin dai suoi esordi con i film Sembra morto… ma è solo svenuto e Condominio. Sembra che abbia lottato contro una grave malattia che lo ha condotto alla morte nella giornata di ieri, 19 settembre, a Roma. In queste ore in tanti lo stanno ricordando e omaggiando via social.

Felice Farina è morto: il lutto

Il mondo del cinema e della tv piangono Felice Farina, genio eclettico e regista che aveva debuttato come attore di cinema e di teatro e che, nel corso degli anni, si era distinto con la sua passione per la tecnica e la sperimentazione. Nel 1986 aveva fatto il suo esordio come regista con il film Sembra morto… ma è solo svenuto e a seguire con Condominio (che consentì a Ciccio Ingrassia di ricevere il David).

Nel 1995 ha realizzato Bidoni, con Angela Finocchiaro e Giuseppe Cederna, e nel 2000 ha curato la regia della serie televisiva Nebbia in Val Padana. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi lo stanno ricordando e omaggiando tramite social. Non sono note informazioni sulla vita privata del regista e non è dato sapere se fosse sposato o se avesse avuto figli. Al momento non è dato sapere neanche dove e quando si terranno i funerali.