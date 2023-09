Fiorella Mannoia ha annunciato di aver dovuto annullare il suo concerto previsto per il 26 settembre all’Arena di Verona.

Grande apprensione per Fiorella Mannoia: in queste ore la cantante ha annunciato con dolore di aver dovuto annullare il suo concerto previsto per il prossimo 26 settembre all’Arena di Verona a causa di alcuni gravi problemi di salute. Lei stessa ha poi spiegato (stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano):

“Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards”.

Fiorella Mannoia: i problemi di salute

Con il suo ultimo annuncio Fiorella Mannoia ha allarmato i suoi fan e ha ricevuto una valanga di messaggi d’affetto e di calore, nonostante sia stata costretta a decidere per l’annullamento del suo prossimo concerto.

“Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando”, ha dichiarato la cantante (stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano).

Al momento non è dato sapere di più sulle sue condizioni e sono in tanti a sperare che presto lei possa tornare ad esibirsi sul palco. Intanto l’organizzazione Friends & Partners ha fatto sapere che il concerto sarà rimandato al 2024, e sui social c’è chi non ha mancato di sollevare aspre polemiche nei confronti della vicenda affermando che, a causa del poco preavviso, sarebbe impossibile ricevere i rimborsi per i viaggi o gli hotel prenotati per assistere all’evento.