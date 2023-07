Arriva il commento di Gerry Scotti al recente doppio addio di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez da Mediaset. Le parole.

Come hanno preso la notizie dell’addio a Mediaset di Belen Rodriguez e Barbara D’Urso i loro colleghi? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Gerry Scotti che al settimanale Chi ha detto la sua su questo cambio di programma della rete.

Gerry Scotti commenta l’addio di Belen e Barbara D’Urso da Mediaset

Gerry Scotti

Non fa giri di parole Scotti per parlare del doppio addio in casa Mediaset da parte delle due conduttrici: “Non me li so spiegare così come non mi so spiegare i casi di Giletti e di Fazio”, ha ammesso il presentatore.

“Le dico, però, che il mercato dei conduttori è come il mercato dei calciatori: è normale che ci siano degli avvicendamenti, dei cambi di casacca. Spero di rivedere tutti in onda, magari non proprio la domenica”.

In modo particolare Gerry lavorava fianco a fianco con Belen a Tu si que Vales.

Ma non è mancato anche un passaggio su chi potrebbe dire addio alla televisione in generale, Paolo Bonolis. Su questo argomenti, invece, Scotti ha detto: “Voi sapete benissimo che Paolo ogni due anni annuncia che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo, lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa come rivendicazione. E poi magari lo ha detto alla fine delle registrazioni di Ciao Darwin, un programma molto impegnativo. Io non gli credo mai quando dice che vuole lasciare”.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore: