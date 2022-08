Dallo stadio affittato per una notte ai coriandoli lanciati da un elicottero, scopriamo quali sono stati i Gender Reveal Party più strani del mondo vip.

Le star hanno spesso avuto idee alquanto bizzarre per rivelare al mondo il genere dei loro nascituri e non a caso molti dei loro gender reveal party sono valsi loro centinaia di migliaia di visualizzazioni sui social. Scopriamo quali sono stati i Gender reveal party più strani del mondo vip e come si sono svolti.

I Gender Reveal Party più strani del mondo vip

Gianluca Vacchi è famoso per i suoi eccessi sui social e infatti, quando Sharon Fonseca è rimasta incinta della piccola Blu Jerusalema, Mr. Enjoy non ha perso occasione per rivelare al mondo il genere della sua bambina con un espediente davvero eccezionale: l’imprenditore ha fatto lanciare dei coriandoli rosa da un elicottero sopra il giardino di una delle sue prestigiose ville.

Altra coppia che non ha badato a spese per il proprio gender reveal party è stata quella formata da Mattia Zaccagni e dall’influencer Chiara Nasti. I due hanno addirittura affittato lo Stadio Olimpico per svelare ad amici e parenti il genere del loro bambino (e la frase “it’s a boy” è stata proiettata su un maxischermo mentre la coppia veniva circondata da una cascata di coriandoli azzurri).

Alessia Macari e Oliver Kragl non sono stati da meno per il loro Gender reveal party: i due hanno organizzato una festa con amici e parenti in una location mozzafiato e per scoprire il genere del nascituro il calciatore “ha dovuto” più volte tentare di calciare con un pallone un palloncino che, una volta esploso, ha svelato alla coppia che avrebbe avuto una bambina (la piccola Neveah).

Gigi Hadid e Zayn Malik hanno scelto di celebrare il loro gender reveal party in maniera più sobria e riservata e per conoscere l’orientamento del loro bebè si sarebbero fatti preparare un’enorme torta glassata che, al suo interno, nascondeva un morbido pan di spagna di colore rosa. La piccola Khai Hadid Malik è nata a settembre 2020.

