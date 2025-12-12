Geminidi 2025, è l’ora delle stelle cadenti d’inverno: quando ci sarà il picco

Le stelle cadenti d’inverno regalano uno spettacolo forse più suggestivo di quello estivo: ecco quando ammirare le Geminidi 2025.

La natura ci regala l’ultimo meraviglioso spettacolo del 2025: le Geminidi, le stelle cadenti d’inverno. Anche se quelle di agosto sono di gran lunga più famose, anche queste regalano uno spettacolo magico, forse ancora più suggestivo, specialmente se c’è la neve a fare da sfondo.

Geminidi 2025: le stelle cadenti più spettacolari

Dopo la Superluna Fredda del 5 dicembre 2025, un altro spettacolo dominerà i nostri cieli: le Geminidi, le cosiddette stelle cadenti d’inverno. A differenza di altri sciami, questo non è generato dai detriti di qualche cometa, ma da un corpo roccioso denominato 3200 Phaethon. Quest’ultimo, noto per il suo comportamento anomalo, dovrebbe essere un antico nucleo cometario ormai esaurito, il cui radiante si trova nella costellazione dei Gemelli.

Inoltre, a differenza delle Perseidi d’agosto, le Geminidi sono spesso colorate, quindi lasciano nel cielo lunghe scie persistenti che creano sfumature assai particolari. Nel 2025, le stelle cadenti d’inverno sono già attive dal 4 dicembre, ma raggiungeranno il picco nella notte tra il 13 e il 14 dicembre.

Dove vedere le Geminidi 2025

Le Geminidi, con uno ZHR di 120/150 meteore all’ora, regalano uno spettacolo meraviglioso, ma bisogna necessariamente scegliere il posto giusto per ammirarle. La notte tra il 13 e il 14 dicembre raggiungeranno il picco, ma continueranno a manifestarsi fino al 20.

Nel 2025, anche se il nostro satellite naturale è in fase di Mezzaluna calante, quindi c’è il minimo disturbo lunare, bisogna comunque sperare che i cieli siano sereni e sgombri da nuvole. Inoltre, è bene posizionarsi in un punto lontano da fonti luminose. La montagna è l’ideale, ma pure la campagna o il mare sono perfetti: ciò che conta è l’assenza di luce.