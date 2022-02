Avere le gambe gonfie in gravidanza è tra i disturbi più comuni, ma come fare ad affrontarlo nella maniera migliore?

Man mano che la gravidanza procede è piuttosto frequente che ci sia un accumulo di liquidi nei tessuti e di conseguenza che si manifesti come gonfiore. In particolare questo disturbo tende a interessare soprattutto gli arti inferiori, per cui è piuttosto comune ritrovarsi ad avere le gambe gonfie in gravidanza. Vediamo quali sono le cause che scatenano questo gonfiore, che è in genere di lieve entità e quindi è ritenuto fisiologico, e quali sono i rimedi possibili per contrastarlo.

Caviglie gonfie in gravidanza: quali sono le cause?

Avere gambe, piedi e caviglie gonfie in gravidanza è una situazione piuttosto comune. Entro certi limiti, infatti, questo accumulo di liquidi (chiamato edema) è da considerarsi fisiologico. Ma quali sono nello specifico le cause dietro quello che è comunque un disturbo abbastanza fastidioso? Nella maggior parte dei casi il gonfiore dipende dai cambiamenti ormonali che si verificano durante la gestazione.

Donna in gravidanza sul divano

Oltre ai cambiamenti a livello ormonale, inoltre, ci sono anche quelli fisici a cui va incontro il corpo. Per esempio nelle fasi avanzate della gravidanza la pressione dell’utero comprime i vasi sanguigni e quindi può andare a interferire con la circolazione venosa. Questi fattori, uniti al fatto che si ha un aumento della ritenzione idrica, possono spiegare i motivi del gonfiore. Vediamo ora quali sono gli accorgimenti che si possono adottare per ridurre il fenomeno.

Gambe gonfie in gravidanza: rimedi

Premettendo che in caso di altri sintomi o gonfiore che aumenta all’improvviso, bisogna sempre rivolgersi a un medico, vediamo quali sono alcuni consigli da mettere in pratica per alleviare il gonfiore. Per ridurre il gonfiore, una delle cose più semplici da fare è tenere le gambe leggermente sollevate. Questo può aiutare sia a riposare durante la notte, alleviando il disagio provocato dalla pesantezza delle gambe, e anche ad alleviare il gonfiore durante il giorno. È bene ricordare che anche l’esercizio fisico, svolto in base alle indicazioni del proprio ginecologo, può aiutare a ridurre il gonfiore.

Riproduzione riservata © 2022 - DG