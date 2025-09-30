Nuovi rumors su Gabriele Corsi: dalla Rai a Sanremo Giovani, fino a un possibile ruolo al Festival 2026, i retroscena Rai.

Negli ultimi mesi il nome di Gabriele Corsi è tornato con forza al centro dell’attenzione televisiva. Dopo i tanti commenti sulla sua ipotetica partecipazione a Domenica In, vicenda poi sfumata, ora emergono nuovi retroscena che aprono scenari decisamente più ambiziosi per il conduttore e comico romano. Secondo indiscrezioni, infatti, Corsi sarebbe pronto a conquistare un ruolo di rilievo in due degli appuntamenti più seguiti della Rai, confermando così il suo ritorno in grande stile sul piccolo schermo. Ma scopriamo tutti i retroscena.

Dalla rinuncia a Domenica In a Sanremo Giovani

Il passaggio di Gabriele Corsi dal Nove alla Rai ha segnato un cambiamento importante nella sua carriera.

Inizialmente si era parlato della sua presenza accanto a Mara Venier a Domenica In, ma il presentatore ha scelto di declinare la proposta. Una decisione che, a detta di molti, non rappresenta affatto un passo falso, bensì una strategia per puntare più in alto.

Gabriele Corsi – www.donnaglamour.it

Stando a quanto riportato da fonti vicine alla Rai e dal giornalista Massimo Galanto, Corsi sarebbe infatti tra i candidati alla conduzione di Sanremo Giovani, la manifestazione che apre la strada al Festival della Canzone Italiana.

Per lui si tratterebbe di una vetrina di primissimo piano, che fino allo scorso anno ha visto protagonista Alessandro Cattelan. “È una responsabilità enorme, ma anche una possibilità unica per raccontare i sogni e i talenti delle nuove generazioni” avrebbe confidato una fonte vicina al conduttore.

Rumors sul Festival di Sanremo 2026

Le novità non si fermano qui. Secondo alcune indiscrezioni, Corsi potrebbe affiancare Carlo Conti in una delle serate del Festival di Sanremo 2026, un’occasione prestigiosa che gli permetterebbe di consolidare ulteriormente il suo legame con la Rai e con il pubblico italiano.

Non si tratterebbe di un debutto assoluto: dal 2021 Corsi è infatti voce fissa dell’Eurovision Song Contest per il servizio pubblico. Inoltre, nel 2025 ha guidato con successo PrimaFestival, il programma che prepara gli spettatori alla settimana sanremese. Un percorso, dunque, che sembra condurre in maniera naturale verso un ruolo di spicco nella kermesse ligure.