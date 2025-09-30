L’influencer Michelle Comi annuncia la gravidanza e racconta ai fan il dolore per la perdita del cane Gilda.

Michelle Comi lascia tutti senza parole con un reel pubblicato sui social, nel quale annuncia una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato da lei. L’influencer, infatti, rivela di essere in dolce attesa e, allo stesso tempo, racconta con emozione il difficile periodo che ha attraversato negli ultimi mesi, segnato dalla perdita del suo cagnolino Gilda. Tra stupore, commozione e riflessioni personali, la giovane ha voluto condividere con i suoi follower i momenti più intimi della sua vita. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Michelle Comi: “Sto per diventare mamma”

Con il suo stile diretto e senza filtri, Michelle Comi apre il video con parole che lasciano senza fiato: “Sto per diventare mamma“. Una frase che sorprende, soprattutto perché la stessa influencer aveva più volte dichiarato di non volere figli.

“Lo so, ragazzi, non l’avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai nella vita, non vorrò mai diventare madre“, ammette sorridendo con un velo di incredulità.

Senza aggiungere troppi dettagli sulla gravidanza, preferisce soffermarsi sulle emozioni che la stanno accompagnando in questo momento delicato, tra gioia e timori.

Il dolore per la perdita di Gilda

Dietro la felicità di questa nuova fase si nasconde anche una ferita ancora aperta. Michelle Comi confessa di aver vissuto mesi difficili a causa della scomparsa di Gilda, il suo amato cagnolino: “Ho perso uno dei miei cagnolini, Gilda. E come sapete sono molto affezionata agli animali, quindi per me è stato come perdere un membro della mia famiglia“.

Nel racconto, l’influencer non nasconde la sofferenza: “Sono caduta in depressione, ho perso un sacco di chili, non sono stata bene a livello di salute, mi sono trovata anche molto demotivata“.