Con un simpatico selfie che lo ritrae in “outifit ospedaliero” il cantante ha comunicato la buona riuscita del recente intervento alle corde vocali. E sembra più in forma che mai…

“Ora sto davvero alla grande!” annuncia Francesco Gabbani sul suo profilo Instagram . Il cantante di “Occidentalis Karma” rivela di essere stato sottoposto a un delicato intervento alle corde vocali.

“Il giorno dopo il concerto all’Arena sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali” confessa nella didascalia “Non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!”

A conferma delle sue parole, sotto al post Gabbani aggiunge un “link in bio” per acquistare i biglietti del prossimo concerto. Si preannunciano le tappe live di Milano e Roma e lui non ha intenzione di rinviare.

Immediate le reazioni dei fans che non vedono l’ora di tornare a riempire gli stadi con le canzoni del loro idolo. Cuoricini, applausi e in bocca al lupo, sono in tanti a ribattere: “Ehi, non ci far stare in pensiero!”

Non possiamo che augurargli una pronta guarigione, perché non vediamo l’ora di cantare con lui al ritmo dell’E-S-T-A-T-E!