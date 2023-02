Qual è il significato di Futura di Lucio Dalla? E’ stata scritta a Berlino, davanti a quel Muro che ha distrutto la vita di tante persone.

Lucio Dalla ha scritto Futura, una delle sue canzoni più amate di sempre, a Berlino. Si era recato nella città tedesca per assistere ad un concerto dei Genesis, ma alla vista del muro ha sentito l’impulso di mettere su carta una storia che trasmettesse speranza. Vediamo il significato e il testo del brano.

Futura di Lucio Dalla: il significato della canzone

Uscita nel 1980, Futura è una delle canzoni più amate di Lucio Dalla. E’ contenuta all’interno del disco Dalla e ha un significato toccante, spiegato dallo stesso artista in diverse interviste. Il brano, che in un primo momento era nato come sceneggiatura, parla della speranza in un futuro migliore. Sullo sfondo della scena, anche se la città non viene mai nominata, c’è il Muro di Berlino, abbattuto nove anni dopo l’uscita del pezzo.

“Nascerà e non avrà paura nostro figlio

E chissà come sarà lui domani

Su quali strade camminerà“.

Lucio Dalla ha scritto la canzone a Berlino, seduto su una panchina davanti a quel maledetto Muro che ha distrutto la vita di tantissime persone. L’artista ha immaginato la vita di due amanti, uno della parte Ovest e l’altro della parte Est della città, che sognano di fare un figlio, una bambina alla quale daranno il nome di Futura.

“Ma non fermarti voglio ancora baciarti

Chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro

Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro

E sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio“.

I due innamorati protagonisti di Futura non possono fare altro che aspettare “senza avere paura” un domani migliore. D’altronde, “in mezzo ai razzi e ad un batticuore” c’è sempre il sole.

Ecco il video di Futura di Lucio Dalla:

Futura di Lucio Dalla: il testo della canzone

Chissà chissà domani

Su che cosa metteremo le mani

Se si potrà contare ancora le onde del mare…

