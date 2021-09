Jessica Biel e Justin Timberlake lasciano i figli a casa e si concedono un piccolo appuntamento romantico. “Mai stata più felice”, scrive lei.

Trovare il tempo per godersi la tenerezza della vita di coppia può essere difficile quando si hanno dei bambini, e potrebbe diventare ancora più difficile quando lei è un’attrice e lui un cantante di fama internazionale. Insomma, liberarsi dagli impegni e abbandonarsi al piacere della semplice compagnia della propria dolce metà non è così semplice per Jessica Biel e Justin Timberlake.

Forse è per questo che, riusciti finalmente a far quadrare gli impegni e dopo aver lasciato i figli a casa, Jessica Biel appare così felice e spensierata. L’attrice statunitense, infatti, ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto di un appuntamento romantico con il marito, e la sua espressione non lascia dubbi: è davvero al settimo cielo!

“C’è mai stato qualcuno COSÌ felice di poter bere un bicchiere?” scrive su Instagram. “Mamme, là in fondo? Vi capisco.”