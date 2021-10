La vicenda si è svolta nel comune di Santo Padre, in provincia di Frosinone.

Non era la prima volta che subiva un furto nella sua abitazione, per questo motivo il tabaccaio di Frosinone ha sparato ai ladri che avevano fatto irruzione nella sua villa in provincia di Arpino. Tre colpi di fucile, uno dei quali è stato letale per un 39 enne rumeno. Gli altri tre malviventi sono riusciti a darsi alla fuga.

Il tabaccaio – molto conosciuto in Paese – ha affermato di aver agito per legittima difesa. Secondo le prime indiscrezioni, il ladro era armato di pistola.

La posizione del tabaccaio al momento è ancora al vaglio degli inquirenti. Il colpo di fucile dovrebbe essere stato sparato da una distanza di sette-otto metri: quindi l’uomo ha davvero agito perché minacciato da una pistola oppure ha colpito l’uomo alle spalle?