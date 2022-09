Frasi sull’attesa: gli aforismi più belli sull’importanza di saper attendere con pazienza il momento migliore.

Stai cercando frasi sull’aspettare? In questo articolo ne troverai diverse che potranno esserti d’ispirazione. Se rimanere in attesa può essere fastidioso, bisogna infatti comprendere quanto sia importante. Sono molti i pensatori che hanno saputo spiegarci l’importanza dell’attesa, che fa crescere i sentimenti, da un senso alle emozioni, amplifica ogni fatto della nostra vita. Frasi sull’attesa che sottolineano quanto l’attesa debba per forza essere una parte fondamentale delle nostre esistenze. Non c’è alternativa.

Se la pazienza è una virtù, è proprio perché riflette la capacità di saper attendere che arrivi il momento per una determinata cosa o una determinata persona. Per questo motivo non possiamo assolutamente farne a meno.

Attesa: gli aforismi più belli

Se potessimo calcolare quanto tempo nella nostra vita passiamo ad aspettare, probabilmente scopriremmo che molte delle nostre giornate le abbiamo bruciate così. Ed è anche per questo motivo che bisogna imparare a godere dell’attesa, del piacere dell’aspettare il momento più opportuno.

attesa biglietto aereo

Quindi, cerchiamo di non farci abbattere dalla fretta di raggiungere il nostro obiettivo. Ogni cosa ha bisogno del suo tempo, e il tempo deve essere sempre sfruttato al meglio, anche quando si attende. Se non ti fidi, dai ascolto ai più grandi pensatori in queste splendide frasi sull’aspettare:

– Quando vuoi davvero l’amore, lo troverai che ti aspetta. (Oscar Wilde)

– L’attesa è una catena che unisce tutti i nostri piaceri. (Charles Louis De Montesquieu)

– Gli uomini non vivono, ma sono sempre in attesa di vivere: rimandano tutto al futuro. (Seneca)

– Non stancarti mai di aspettare perché il giorno più bello della tua vita può arrivare domani. (Romano Battaglia)

– L’attesa è il cordone ombelicale della vita superiore. (Søren Kierkegaard)

– È molto strano che gli anni ci insegnino la pazienza – che più breve sia il nostro tempo, più grande sia la capacità di aspettare. (Elizabeth Taylor)

– Non è importante quanto aspetti, ma chi aspetti! (Tony Curtis)

– Si dice che l’attesa sia lunga, noiosa. Ma è anche, in realtà, breve, poiché inghiotte quantità di tempo senza che vengano vissute le ore che passano e senza utilizzarle. (Thomas Mann)

– Il buio e l’attesa hanno lo stesso colore. (Giorgio Faletti)

Frasi sull’attesa di un amore

Spesso aspettiamo un momento, un fatto, un caso. Ma molto più spesso ciò che aspettiamo è un amore. Non a caso, gli scrittori più importanti hanno lasciato in eredità tante frasi sull’attesa di una persona importante, di quella che sappia rendere le nostre vite degne di essere vissute. Se anche tu vivi un’attesa di questo genere, prova a lasciarti ispirare da queste frasi splendide:

– L’amore sa aspettare, aspettare a lungo, aspettare fino all’estremo. Non diventa mai impaziente, non mette fretta a nessuno e non impone nulla. Conta sui tempi lunghi. (Dietrich Bonhoeffer)

– Per molto tempo, ho tenuto un posto speciale nel mio cuore. Ho tenuto questo posto speciale solo per lei, come un segno “riservato” su un tavolo d’angolo tranquillo in un ristorante. Nonostante il fatto che fossi sicuro che non l’avrei mai più rivista. (Haruki Murakami)

– Lo sa come si fa a riconoscere se qualcuno ti ama? Ti ama veramente, dico? Non ci ho mai pensato. Io si. E ha trovato una risposta? Credo che sia una cosa che ha a che vedere con l’aspettare. Se è in grado di aspettarti, ti ama. (Alessandro Baricco)

– L’amore è un continuo domandare, ma è anche trepida attesa. (Francesco Alberoni)

– Ho imparato che non posso esigere l’amore di nessuno. Posso solo dar loro buone ragioni per apprezzarmi ed aspettare che la vita faccia il resto. (William Shakespeare)

– L’attesa è lunga il mio sogno di te non è finito. (Eugenio Montale)



Riproduzione riservata © 2022 - DG