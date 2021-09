Frasi sui cugini: le migliori frasi da dedicare alla propria cugina o ai propri cugini maschi per fargli capire quanto sono speciali.

I cugini a volte sono come fratelli. In alcuni casi, anche più importanti dei fratelli. Amici acquisiti alla nascita e in grado di accompagnarti per tutta la vita, con grande lealtà, senza farti pesare assenze o presenze eccessive, sempre pronti ad aiutarti nel momento del bisogno e a perdonare eventuali mancanze. Persone speciali di cui non si può fare a meno. Se stai cercando le frasi sui cugini più belle per poter scrivere una dedica speciale, ecco una raccolta di citazioni e aforismi che potranno diventare una ricca fonte d’ispirazione.

Le migliori frasi per cugine

Di frasi per una cugina speciale ne esistono molte. D’altronde, sono tante le persone che hanno potuto instaurare un legame davvero importante con una propria cugina vicina o lontana. Perché la forza di un rapporto tra cugini sta proprio nel riuscire a resistere alle leggi del tempo e dello spazio. Anche quando chilometri e chilometri ci dividono, l’affetto resta fortissimo.

Queste alcune delle frasi da dedicare a una cugina speciale:

– Per me sei un tesoro inestimabile. Cugina, ti auguro tanta felicità in tutti i giorni della tua vita.

– Faccio tesoro di ogni munito passato con te, cugina. Sei stata la mia prima amica e ti vorrò bene per sempre.

– La felicità è una cugina che è come una sorella.

– Cara cugina, non dimenticherò mai tutte le cose che abbiamo fatto. Le nostre radice sono le stesse, siamo cugine ma per i nostri cuori siamo amiche.

– Le cugine all’inizio sono compagne di marachelle, poi si trasformano in migliori amiche.

Frasi per cugini maschi

Spesso non è solo il rapporto tra cugine a essere speciale, ma anche quello tra cugino e cugina. Non è il genere a fare la differenza, ma l’affetto reciproco che si crea al di là del legame di sangue, e quella complicità che solo tra cugini-amici può nascere davvero. Se stai cercando frasi per un cugino speciale, magari anche per un scrivere gli auguri in un giorno speciale come un compleanno o un matrimonio, puoi provare con una di queste:

– Abbiamo condiviso tutto: genitori, casa, animali, festeggiamenti, segreti. I fili della nostra esistenza sono ormai talmente intrecciati che resteremo uniti per sempre. Non potrò mai sentirmi completamente solo sapendo che sei sul mio stesso pianeta.

– Noi non abbiamo mai avuto bisogno di dirci tante parole, ci siamo sempre capiti attraverso uno sguardo e a volte non è stato necessario nemmeno quello. Questa è la magia che ci lega e grazie alla quale io ti ho sempre considerato più di un cugino.

– Nessuno capirà la follia della tua famiglia meglio dei tuoi cugini.

– Ci sono cugini che sono come fratelli e altri che a malapena si conoscono. Noi sappiamo con certezza di essere stati sempre molto vicini. Sei un amico, un sostegno e un confidente. Sei sempre stato lì per me e ho solo grandi ricordi di noi che siamo cresciuti insieme.

– I cugini sono fiori diversi dello stesso giardino.

Frasi belle per cugine e cugini

Se cerchi invece qualche frase d’autore, qualche citazione che possa dare ancora più ‘spessore’ alle tue parole e alla tua dedica, potrebbe fare al caso tuo una di queste perle di saggezza:

– Un cugino è un piccolo pezzo di infanzia che non potremo mai perdere. (Marion C. Garrety)

– Il cugino è una figura vicina e lontana al tempo stesso. Sta al limite tra l’intimità e l’estraneità. Può essere qualcuno che ti ascolta, che ti è complice, che ti consiglia e che condivide le tue gioie (e anche i tuoi dolori) oppure qualcuno che ti imbarazza incontrare. Puoi amarlo come un fratello oppure sentirlo distante come un estraneo. (Fabrizio Caramagna)

– I cugini sono quelle rare persone che chiedono come stai e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunnigham)