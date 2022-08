Frasi stupide: le citazioni più divertenti da poter utilizzare per scherzare con gli amici o per rompere il ghiaccio con gli sconosciuti.

La vita è seria, a volte pesante. Tutti abbiamo bisogno di leggerezza in certi momenti, ed è proprio in questi casi che le frasi stupide possono risultare più utile di quanto non sembra. Che sia per rompere il ghiaccio con uno sconosciuto o magari per smorzare la tensione, ci sono cose stupide da dire che possono apparentemente non avere senso, ma che riescono in molti casi a darci una grande mano. Se sei alla ricerca di qualcosa di davvero sciocco ma molto divertente, in questo breve articolo proveremo a suggerirti alcune delle frasi più stupide ma anche più irresistibili da poter dire.

Frasi stupide e divertenti: le migliori

Di frasi stupide senza senso ce ne sono davvero a bizzeffe. Battute, freddure, citazioni d’autore o anonime, nella collezione a nostra disposizione ce n’è davvero di tutti i tipi e per tutte le necessità. Aforismi sull’amore, sull‘amicizia, sulla vita. Frasi idiote che ti lasciano senza parole, ma che non possono non strapparti un sano sorriso. Ed è questo ciò che più conta.

Risate tra amici

Perché le frasi stupide non sono per forza ironiche, non servono a mostrare arguzia e acume, o un senso dell’umorismo raffinato. Al contrario, mettono in mostra quei limiti che a volte risultano molto più divertenti, in grado di avvicinarci e di rompere i muri che ci tengono distanti.

Se sei pronta a sbellicarti dalle risate, ecco alcune frasi che non possono mancare all’appello:

– Se quando la vedi, ti manca il respiro non è amore. È allergia.

– Se non capite chiedete al vostro capo. Come sempre ci penserà lui a chiedere a qualcun altro.

– Ho perso il mio numero di telefono, potrebbe prestarmi il suo?

– L’ho detto subito alla mia ragazza. I piatti non li lavo né ora né mai; se ti piace è così, se non ti piace li lavo subito.

– Tutto è bene quel che se non cominciava era meglio.

– Ho un forte senso del dovrei.

– Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

– Chissà se poi li ritrovano i turisti a cui do indicazioni.

– Se si fa in quattro per renderti felice, è una pizza.

– Fatti non foste a viver come bruti ma vi siete adattati alla grande.

Frasi stupide corte

Se hai bisogno di dire frasi senza senso, è meglio che siano brevi. Una battuta lapidaria, fatta di poche parole e in pochi attimi, avrà sicuramente un effetto più divertente sul nostro interlocutore rispetto a una freddura lunga, articolata e che richiede l’attivazione del pensiero per poter essere compresa. Perché, si sa, se una battuta va spiegata, vuol dire che non è una buona battuta.

Eccoti servite allora una serie di frasi stupide davvero molto brevi, da utilizzare all’occorrenza:

– Apprezzami adesso, eviterai la coda!

– Io amo l’umanità; è la gente che non sopporto!

– Io vengo dove mi mandano.

– Il lavoro mobilita l’uomo.

– È meglio sudare per il caldo che sudare per il freddo.

– Ma lo sai che hai un bel profilo visto di fronte?

