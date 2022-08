Sogno il mare, cosa vuol dire? Ecco il significato onirico del mare, che cambia a seconda delle sue condizioni.

Quante volte abbiamo detto in vita nostra: “Sogno il mare“. Certo, solitamente lo abbiamo fatto in riferimento a un sogno a occhi aperti, quando magari siamo ancora chiusi in ufficio, accaldati e stressati, e non vediamo l’ora di poter bagnare i nostri piedi nelle placide acque di una spiaggia da favola. Ma sognare il mare è una consuetudine anche di notte, nel sonno. Si tratta di un sogno ricorrente in molte persone e che cambia di significato a seconda delle condizioni dello specchio d’acqua. Scopriamo insieme cosa vuol dire caso per caso.

Sognare il mare: il significato

Il significato del mare è molto simile a quello dell’acqua in generale. Può variare in maniera anche molto evidente: si va dalla paura alla maternità, dal ritorno alle origini allo sconcerto per qualcosa che è accaduto.

spiaggia Mauritius palma mare sdraio

In particolare, il mare si lega alla maternità in quanto l’acqua è fonte di vita. Per questo motivo già Freud interpretava i sogni sul mare come simboli di fertilità e femminilità, immagini che rimandano al grembo materno, alla creazione, alla nascita e alla rinascita.

Per Jung però il mare è anche il simbolo per eccellenza dell’inconscio, il campanello d’allarme che indica la necessità di riconnettersi con il proprio io interiore. In generale, comunque, il mare riflette anche i sentimenti e le emozioni più intime.

Sognare il mare in tempesta

Se il mare può essere fonte di relax, va detto che, quando agitato e turbolento, può creare una vera paura. Quando sogniamo uno specchio d’acqua agitato, mosso o in tempesta, quindi, vuol dire che il nostro animo è sconvolto da qualcosa, da una preoccupazione conscia o inconscia, da sentimenti indomabili che non ci permettono di vivere al meglio. Si tratta di sensazioni come la rabbia, la gelosia, ma anche la passione.

Sogno il mare calmo

Se invece siamo soliti sognare il mare calmo e limpido, uno specchio d’acqua tranquillizzante, splendido, magari con tanto di pesciolini che nuotano attorno alle nostre caviglie, il nostro inconscio ci sta inviando messaggi di serenità. Vuol dire che la nostra parte razionale è in equilibrio con quella irrazionale, che non ci sono turbamenti all’orizzonte e che siamo riusciti a superare un momento difficile rinascendo secondo il nostro desiderio.

pesciolino fuga mare

Cosa significa sognare il mare sporco?

E se invece il nostro sogno riguardasse uno specchio d’acqua torbido e stagnante, o semplicemente non proprio limpido, anche quando calmo? In questo caso il significato si ricollega a un momento di incertezza che sta attanagliando la nostra vita. Siamo incastrati in un loop che ci blocca, non sappiamo come agire. Una stagnazione acquatica che si ricollega a una stagnazione di tipo emotivo.

Si tratta di un momento di indecisione che può essere dovuto a emozioni contrastanti, magari che non siamo mai riusciti a esprimere, che restano inascoltate, nell’inconscio, e che per poter superare dovremmo accettare di ascoltare e magari condividere con qualcuno.

