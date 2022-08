App per Android Auto: le migliori applicazioni gratuite da scaricare per il proprio sistema di infotainment.

Stai cercando le migliori app Android Auto? In questo articolo troverai alcuni consigli sulle applicazioni più utili, e nella gran parte dei casi gratuite, da poter scaricare sugli smartphone con il celebre sistema operativo, da utilizzare per il sistema di infotainment diffuso in tutte le nostre auto. App di vario genere, legate alla guida, quindi app di navigazione o simili, ma anche app di puro intrattenimento, come quelle musicali, o ancora app necessarie per poter comunicare senza distrarsi, come quelle per scrivere messaggi, effettuare chiamate e così via. Se hai l’imbarazzo della scelta, proviamo a chiarirti le idee noi: ecco alcune app compatibili Android Auto di cui non puoi fare a meno.

Le migliori applicazioni per Android Auto gratis

Prima di entrare nel dettaglio delle migliori app disponibili per questo sistema di infotainment, vale la pena capire come si può utilizzare Android Auto.

CarPlay

Si tratta infatti di un sistema differente da CarPlay, l’equivalente della Apple, sviluppato appositamente per gli smartphone. Per poterlo utilizzare possiamo quindi collegare il nostro smartphone al veicolo tramite USB o wireless, proiettando quindi lo schermo su quello della nostra vettura, oppure possiamo utilizzarlo direttamente dallo smartphone, in quelle auto prive di schermo.

Per quanto riguarda gli smartphone con versione Android 10 o superiore, il sistema Android Auto è già integrato, mentre in quelli precedenti bisogna scaricarlo, come una comune app, dal Play Store.

Vediamo adesso quali sono le applicazioni Android Auto più utili in assoluto, partendo da quelle di messaggistica, che dobbiamo sempre tenere d’occhio perché semplificano la nostra comunicazione con amici e parenti in mobilità. In particolare, consiglia app come Messenger, la nota app di messaggistica collegata a Facebook, e poi ovviamente WhatsApp, Telegram e WeChat.

Per chiamate e videochiamate, oltre a quelle già citate, puoi optare per l’app stock presente sul telefono, o scaricare Hangouts, Skype, Google Meet e Microsoft Teams, tutti software che abbiamo imparato a utilizzare anche tramite computer.

App musica compatibili con Android Auto

Come potrai immaginare, sono disponibili per Android Auto tutte le più importanti applicazioni musicali presenti negli store, quelle che abbiamo da tempo imparato a utilizzare. Qui dipende quindi dai tuoi gusti e da quali app di streaming sei solito utilizzare. Noi consigliamo sempre app come Amazon Prime Music, Tidal, YouTube Music, Deezer, e Spotify.

Non di sola musica o podcast si vive durante i propri viaggi. Se ami leggere e non vuoi perdere l’opportunità per andare avanti con i tuoi libri preferiti, sotto forma di audiolibro ovviamente, scarica Audible: non te ne pentirai.

App navigazione compatibili con Android Auto

Anche per la navigazione non c’è che l’imbarazzo della scelta. Comodo, aggiornato e semplice da utilizzare è Google Maps, ma gli utenti consigliano con grande fervore anche altri sistemi di navigazioni non meno famosi: tra questi Waze è sicuramente la principale alternativa a Maps. Considera però anche altri navigatori, come Coyote, Here WeGo o TomTom, app sviluppata dalla nota azienda di navigatori satellitari.

Come aggiungere applicazioni su Android Auto

Aggiungere applicazioni è molto semplice. Entra nel sistema e visualizza il catalogo delle applicazioni disponibili. Seleziona quindi quella che desideri installare e scaricala direttamente dal Play Store. Bisogna comunque sottolineare che non tutte le app presenti sullo store sono disponibili per Android Auto. Se vorresti utilizzarne una che non è disponibile, è possibile farlo utilizzando delle app di terze parti che “bypassano” questo limite. Bisogna però considerare che Android ha deciso di non rendere disponibili determinate app per un motivo importante: alla guida non ci si deve distrarre. Se quindi hai intenzione di utilizzare app non disponibili per il sistema, sappi che potresti andare incontro a gravi pericoli.

