Frasi per le maestre, per ringraziarle di tutto ciò che fanno per i nostri bambini: le più belle ed emozionanti.

Le maestre sono figure fondamentali nella vita di ogni bambino. Non si limitano ad insegnare loro nozioni e competenze, ma svolgono un ruolo cruciale nella formazione e nello sviluppo dei più piccoli. Anche per questo spesso ci troviamo a dover esprimere la nostra gratitudine nei loro confronti, senza riuscire nella maggior parte dei casi a trovare le parole giuste per farlo. Fortunatamente di frasi per le maestre, ringraziamenti da parte nostra e dei nostri figli, ne esistono diverse.

Che siano frasi per la fine dell’anno scolastico, per un compleanno o per un’occasione speciale, proviamo a scoprire insieme alcune delle parole più belle ed emozionanti da poter condividere con le maestre, per rendere loro tangibile il nostro affetto e la nostra riconoscenza.

Le più belle frasi per le maestre

Indipendentemente dallo stile preferito, esistono diverse frasi che possono fare al caso nostro, in grado di far comprendere quanto sia prezioso il valore delle maestre nelle vite dei nostri figli. Che si cerchi un messaggio toccante e sentimentale, o uno dal tono informale e divertente, esistono tante frasi per le maestre in grado di raggiungere l’obiettivo di farle sentire speciali per un momento.

Per rendere felice un’insegnante, una persona che ha deciso di fare trasmettere la propria conoscenza, il proprio sapere e la propria educazione ai più piccoli, basta poco. Non servono grandi regali. Può essere più che sufficiente una frase semplice ma sincera, scaturita dal nostro cuore. Ecco alcune delle frasi per le maestre che possono essere adatte a ogni occasione:

– Ci vuole un grande cuore per formare piccole menti.

– “Insegnare è toccare una vita per sempre”. Grazie ancora per i vostri insegnamenti.

– Non tutti i supereroi hanno mantelli, alcuni si vestono in modo normale e si chiamano maestre. Grazie per tutto quello che avete fatto in questi mesi.

– Cara maestra, i suoi insegnamenti, la sua presenza e il tempo che ha dedicato ai nostri figli è qualcosa per cui non smetteremo mai di dire grazie.

– Carissime maestre, anche se è l’ultimo giorno di scuola non dobbiamo essere tristi: la gioia dei momenti trascorsi assieme ci sosterrà sempre e a settembre saremo di nuovo tutti assieme. Buone vacanze maestre e grazie per tutto quello che avete fatto nel corso di questi lunghi mesi impegnativi.

– Grazie a tutti gli insegnanti che con responsabilità, pazienza, vocazione, amore ci accompagnano ogni giorno nella strada del sapere.

– Mia cara maestra, mi mancherà molto e, anche se sapevo che questo momento sarebbe arrivato, cerco di nascondere la tristezza e di ringraziarla per essere state una insegnante super, la migliore in assoluto.

– Se esistesse un premio Nobel come miglior insegnante sono sicuro che lo vinceresti tu. Grazie per essere stata la mia maestra.

– Cara maestra, le insegnanti buone, gentili e disponibili come lei non si dimenticheranno mai. Grazie per questi anni passati assieme, che resteranno per sempre un ricordo da custodire nel mio cuore.

Frasi d’autore

Se le parole che abbiamo suggerito fin qui non bastano per esprimere ciò che vorresti dire alla tua maestra del cuore, o che vorresti dicesse tuo figlio o tua figlia, potrebbero esserti d’aiuto anche le frasi scritte da autori importanti. Tanti scrittori, letterati, pensatori e artisti hanno infatti voluto dedicare qualche riga al ruolo delle maestre degli insegnanti, creando dei veri aforismi in grado di far battere forte il cuore.

Scopriamo insieme un elenco delle frasi scritte da firme importanti da dedicare alle mastre dei nostri bambini:

– Cara maestra, con la penna dell’amore hai scritto le pagine più belle dei cuori dei tuoi alunni. Grazie. Non ti dimenticheremo mai! (Maria Ruggi)

– L’insegnante è la persona alla quale un genitore affida la cosa più preziosa che possiede suo figlio: il cervello. Glielo affida perché lo trasformi in un oggetto pensante. Ma l’insegnante è anche la persona alla quale lo Stato affida la sua cosa più preziosa: la collettività dei cervelli, perché diventino il paese di domani. (Piero Angela)

– È l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza. (Albert Einstein)

– Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi. (Nikos Kazantzakis)

– Forse è questo insegnare: fare in modo che a ogni lezione scocchi l’ora del risveglio. (Daniel Pennac)

– Colui che è maestro di scuola può cambiare la faccia del mondo. (Leibniz)

– Essere in grado di aiutare qualcuno a imparare qualcosa è un grande talento. (Margaret Riel)

– La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro. (Rita Levi-Montalcini)

– Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. (Papa Francesco)

– Pronuncia sempre con riverenza questo nome – maestro – che dopo quello di padre, è il più nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo a un altro uomo. (Edmondo De Amicis)

