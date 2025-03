Frasi di Mina, tratte dalle canzoni più belle e dalle interviste più profonde

Vi presentiamo una selezione delle frasi più belle e profonde di Mina, tratte sia dalle canzoni che dalle rare interviste che ha rilasciato.

All’anagrafe Anna Maria Mazzini, per tutti è Mina, una delle voci più belle dell’intero panorama musicale italiano. La Tigre di Cremona – questo il soprannome che i fan le hanno affibbiato fin dall’inizio della sua carriera – continua ancora oggi a riscuotere un grande successo, anche se non si mostra più al pubblico da anni e anni. Vi presentiamo una raccolta delle sue frasi più belle, tratte dalle canzoni e dalle interviste.

Frasi di Mina tratte dalle sue canzoni

Classe 1940, Mina ha debuttato nel mondo della musica nel lontano 1958, presentandosi sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta con Un’anima pura. Il successo, però, è esploso soltanto con la partecipazione al programma televisivo Musichiere, con il brano Nessuno. La carriera della Tigre di Cremona ha così spiccato il volo.

Sono tante le sue canzoni che hanno fatto sognare i fan: da Ancora ancora ancora a Le mille bolle blu, passando per Povero amore, Grande grande grande, Parole parole, Due note e Città vuota. Di seguito, vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dai brani più iconici di Mina:

Basto io, grandi braccia grandi mani avrò per te. (Amor mio)

Ti odio poi ti amo poi ti amo, poi ti odio poi ti amo, non lasciarmi mai più… Sei grande, grande, grande come te sei grande solamente tu. (Grande grande grande)

Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi eppure adesso siamo insieme. (Insieme)

E se domani, e sottolineo “se”, all’improvviso perdessi te avrei perduto il mondo intero, non solo te. (E se domani)

Se vuoi andare, ti capisco. Se mi lasci ti tradisco, sì, ma se dormo sul tuo petto di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore sensuale sul mio cuore, sì. (Ancora)

Tornami nel cuore che si straccia il mondo intorno a me, ruggine di vento, prigioniero dentro la mia mente. Volami nel cuore non puoi andartene via, via, via, via, via, via. (Volami nel cuore)

Basto io, grandi braccia grandi mani avrò per te, stretto al mio seno freddo non avrai. (Amor mio)

Se telefonando io potessi dirti addio ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. (Se telefonando)

Dio lo sa quante volte ho detto no. Tornare insieme e poi? Che senso ha? Ricominciare e poi, che senso ha?Fare l’amore e poi, che senso ha? (E poi)

Perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all’improvviso per te. (Mi sei scoppiato dentro il cuore)

E mentre brucia lenta questa sigaretta io sto seduta qui, che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi, tanto è come l’altra volta, facciamo pace a letto e non dentro la testa. Chiunque ci sentisse in questa discussione direbbe lei cretina ma lui che gran coglione. Oh, quante bugie mi hai detto, dove ti ho trovato, in quale maledetto giorno t’ho incontrato. (Portati via)

Semplicemente tua, meravigliosamente tua, fra le sue braccia ancora tua. Nella mia gioia, nel mio dolore, come ti odio ma poi ti amo. (Semplicemente tua)

Ciò che di eroico e di geniale c’è nel credere soltanto a questo mondo è la speranza un giorno di essere smentiti dall’esplodere di un bacio. (La seconda da sinistra)

E di notte quando piango sotto le lenzuola bianche, rivedo sopra il muro quelle tue espressioni stanche, quell’etichetta bianca con scritto sono tuo, sprecami se vuoi ma non buttarmi via. (Sensazioni)

Dove non ho più parole inizi tu, dove comincio a stare bene, dove mi sembra di volare e non tornare giù. (Amoreunicoamore)

Quando finisce una canzone mi prende sempre la tristezza, chissà perché, non me lo spiego mai. (Quando finisce una canzone)

Sei l’uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai, ma c’è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro, in un attimo tu. (Grande grande grande)

Non ti chiedo sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita, io saprò che l’ho vissuta anche solo un giorno ma l’avrò fermata insieme a te. (Insieme)

Io ti chiedo ancora il tuo corpo ancora, le tue braccia ancora, di abbracciarmi ancora di amarmi ancora, di pigliarmi ancora, farmi morire ancora perché ti amo ancora. (Ancora)

Tu, amor mio, chi ti ha amato in questo mondo, solo io. Io, invece io, sono stata troppo amata. (Amor mio)

Che cosa c’è da dire cosa c’è da fare, siamo due cuori affetti dallo stesso male. (Portati via)

Dove non tramonta il sole esisti tu, dove tutto può accadere, dove la via tra il bene e il male non si distingue più. (Amoreunicoamore)

Frasi tratte dalle interviste

L’ultima apparizione pubblica di Mina risale al 1978, quando si è esibita alla Bussola per festeggiare i suoi vent’anni di carriera. Il suo, però, non è mai stato un addio definitivo. Per anni, ha pubblicato un album all’anno e qualche volta ha rilasciato dichiarazioni ai quotidiani e alle trasmissioni radiofoniche. Di seguito, vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dalle interviste: