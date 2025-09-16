“Mi sento italiana, anzi, molto europea”: le frasi più belle e autentiche di Michelle Hunziker

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle, iconiche e ironiche di Michelle Hunziker, showgirl, conduttrice e donna di grande sensibilità e dedizione.

Michelle Hunziker, nata a Sorengo (Svizzera) nel 1977, è diventata un volto noto della televisione italiana e internazionale. Modella, conduttrice, attrice, mamma, e persona molto attiva anche nel sociale, ha attraversato momenti di grande crescita personale e professionale.

Ripercorriamo alcuni momenti salienti della sua vita attraverso le sue frasi più intense, che rivelano il carattere, i valori e anche le fragilità che rendono la sua figura autentica.

Le frasi più belle di Michelle Hunziker

Ciò che caratterizza Michelle Hunziker, non è solo la sua carriera televisiva poliedrica, ma anche per il suo carattere solare e coinvolgente, capace di conquistare il pubblico con naturalezza e simpatia. Dietro l’immagine di showgirl di successo si nasconde una donna determinata, empatica e dal forte senso dell’umorismo, qualità che le hanno permesso di affrontare con eleganza sfide personali e professionali, mantenendo sempre un equilibrio tra leggerezza e concretezza.

Di seguito una selezione di frasi profonde, toccanti o motivanti che Michelle Hunziker ha detto nel corso degli anni:

Lavoro da quando ho 17 anni ma sento sempre addosso una grande responsabilità. Mi consolo perché l’emozione ce l’hanno i grandi artisti.

Da quando sono piccola non mi prendo mai troppo sul serio. Forse perché sono partita, come molte donne, con un’autostima molto bassa.

Uscivo a pezzi dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Un fallimento. A Zelig, con Claudio, fu terapeutico”

Mi sento italiana, anzi, molto europea. Mia nonna era francese, mio papà ticinese, ma svizzero tedesco, mia madre olandese. Il risultato è che parlo cinque lingue correntemente.

Striscia la Notizia è una bellissima passeggiata nella case degli italiani all’ora di cena, sei di famiglia.

E’ responsabilità dei genitori e degli insegnanti far capire che la sessualità è una cosa sana, naturale, che va vissuta come tale.

Chi fa questo lavoro, da quel che ho capito negli anni, in qualche modo vuole conquistarsi l’affetto del pubblico, quasi per avere conferma che qualcuno ti vuole bene. Lo fai all’inizio, poi, quando vedi che funziona, ti rilassi e capisci che forse non è esattamente quello l’amore che cerchi. È un sentimento proiettato sull’immagine, nella vita reale, invece, devi costruirti davvero delle basi solide”

Michelle Hunziker: le frasi più iconiche

La sua energia contagiosa e il modo spontaneo di relazionarsi con gli altri hanno reso Michelle Hunziker una delle figure più amate e riconoscibili dello spettacolo italiano.

Risfogliamo adesso qualche frase diventata particolarmente nota o che rappresenta molto bene il suo modo di essere, il suo stile, la sua posizione pubblica: