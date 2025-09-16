“Il reato di pensare” di Paolo Crepet: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Paolo Crepet con “Il reato di pensare”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.

Paolo Crepet torna in teatro con lo spettacolo “Il reato di pensare”. Il tour attraversa l’Italia in lungo e in largo, proponendo una riflessione sul valore della disobbedienza intellettuale, oggi necessaria come non mai. Scopriamo le date e i dettagli sullo spettacolo.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Paolo Crepet

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet porta in tour anche nella stagione 2025/2026 il suo spettacolo “Il reato di pensare“. Di teatro in teatro, affronta il delicato tema della libertà di pensiero. Dagli schemi ideologici ben confezionati alle autocensure, passando per le nuove forme di controllo di cui spesso si ignora l’esistenza: sono tanti gli aspetti che vengono affrontati nelle date in giro per l’Italia.

Crepet propone una riflessione sulla società contemporanea e denuncia l’alienazione del libero pensiero, dell’immaginazione e della creatività da parte di un sistema che non fa altro che frammentare e normalizzare le idee. Il suo invito è chiaro: difendere con le unghie e con i denti il valore dell’originalità.

Le date dello spettacolo a teatro di Paolo Crepet

Il tour teatrale di “Il reato di pensare” di Paolo Crepet parte il 24 giugno 2025 dal Barton Park di Perugia. A seguire tutte le data della stagione 2025-2026:

24 giugno – Barton Park, Perugia;

9 luglio – Teatro Verde, Termoli (CB);

10 luglio – Piazza del Popolo, Ascoli Piceno;

11 luglio – Castello Scaligero, Villafranca Di Verona (VR);

12 luglio – Villa Guidini, Zero Branco (TV);

16 luglio – Castello Sforzesco, Vigevano (PV);

17 luglio – Villa Erba, Cernobbio (CO);

19 luglio – Piazza Grande, Palmanova (UD);

24 luglio – Piazza Garibaldi, Cervia (RA);

25 luglio – Arena sul Mare Porto Antico, Ancona ;

28 luglio – Piazza della Vittoria, Ceriale (SV);

30 luglio – Gran Teatro Puccini, Viareggio (LU);

31 luglio – Fortezza Medicea, Siena;

4 agosto – Arena dei Pini, Baia Domizia (CE);

6 agosto – Basilica San Giuseppe opera Don Uva, Bisceglie (BT);

7 agosto – Foro Boario, Ostuni (BR);

17 agosto – Teatro Romano, Gubbio (PG);

22 agosto – Castello di Lombardia, Enna;

23 agosto – Scalinata della Cattedrale di San Nicolò, Noto (SR);

24 agosto – Teatro Greco di Tindari, Tindari (ME);

29 agosto – Festival del Vittoriale, Gardone Riviera (BS);

30 agosto – Piazzale Re Astolfo, Carpi (MO);

1 settembre – Piazza dei Signori, Vicenza;

2 settembre – Foro Boario, Carmagnola (TO);

3 settembre – Parco Tittoni, Desio (MB);

7 settembre – Palazzo Farnese, Piacenza;

13 settembre – Gran Teatro Puccini, Viareggio (LU);

17 ottobre – Palariviera, San Benedetto Del Tronto (AP);

18 ottobre – Teatro Massimo, Pescara;

23 ottobre – Teatro Toselli, Cuneo;

24 ottobre – Teatro Alessandrino, Alessandria;

27 e 28 ottobre – Teatro Duse, Bologna;

5 novembre – Teatro D’Annunzio, Latina;

7 novembre – Sala Conferenze PalaRotari, San Michele all’Adige (TN);

11 novembre – Auditorium Scavolini, Pesaro (PU);

15 novembre – Teatro Del Fuoco, Foggia;

16 novembre – Teatro Comunale, Lacedonia (AV);

18 novembre – Auditorium Conciliazione, Roma;

21 novembre – Teatro Ariston, Sanremo (IM);

26 novembre – Cartiere Carrara, Firenze;

27 novembre – Teatro Moderno, Grosseto;

30 novembre – Galleria, Legnano (MI);

1 dicembre – Teatro Arcimboldi, Milano;

5 dicembre – Teatro Clerici, Brescia;

11 dicembre – PalaUnical, Mantova;

12 dicembre – Teatro di Varese, Varese;

13 dicembre – Teatro Municipale, Casale Monferrato (AL);

14 dicembre – Infinity 1, Cremona;

18 dicembre – Teatro Regio, Parma;

19 dicembre – Teatro Verdi, Montecatini-Terme (PT);

19 febbraio 2026 – Chorus Life Arena, Bergamo;

20 febbraio 2026 – Gran Teatro Geox, Padova;

5 marzo 2026 – Teatro Coccia, Novara;

7 marzo 2026 – Kurhaus, Merano (BZ);

12 marzo 2026 – Carisport, Cesena (FC);

13 marzo 2026 – Auditorium del Lingotto G. Agnelli, Torino;

16 marzo 2026 – Teatro Augusteo, Napoli;

14 aprile 2026 – Teatro Goldoni, Livorno;

21 aprile 2026 – Teatro Comunale, Ferrara;

10 maggio 2026 – Teatro Carlo Goldoni, Venezia.

La durata dello spettacolo a teatro di Paolo Crepet

Ogni spettacolo del tour a teatro di Paolo Crepet è composto da un solo atto della durata di 90 minuti circa. Niente censura, nessun rispetto del politicamente corretto, ma un invito ad avere il “coraggio del pensiero”: le riflessioni dello psichiatra e sociologo non vi lasceranno indifferenti.